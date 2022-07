Audenge : l’association Prévention Routière sensibilise aux dangers de l’alcool au volant l’été

La consommation d’alcool est responsable d’un tiers des accidents mortels en France. Pour sensibiliser les usagers, l’association Prévention Routière a lancé une opération inédite sur les plages de 18 villes tout le long du littoral, de Mers-les Bains à Nice. Mercredi 6 juillet à Audenge, des ateliers de prévention ont ainsi été installés aux abords du bassin de baignade.

Une étude réalisée cette année auprès des Français a poussé l’association à se mobiliser. Près de 60 % des Français se disent concernés par la question de l’alcool et de la conduite en été. Et plus de 30 % admettent aussi prendre le volant après avoir bu. La saison estivale est marquée par une hausse de la mortalité routière (+18% par rapport au reste de l’année). En juillet-août 2021, 580 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France.

Des drôles de lunettes et un parcours

Parmi les activités proposées, une a particulièrement déstabilisé les vacanciers. Les volontaires ont tenté de circuler à pied sur un petit parcours en évitant plusieurs obstacles. Facile en apparence, sauf qu’ils devaient aussi porter des lunettes spéciales, qui leur donnent l’impression visuelle d’être complètement ivres. De quoi faire comprendre les dangers de la conduite alcoolisée.

« On a essayé le parcours pour voir les effets de l’alcool sur la vision. C’était assez drôle à faire. Moi, j’ai juste essayé les lunettes car je n’arrivais pas à mettre un pied devant l’autre. Mais ma sœur a fait le circuit et elle ne s’en est pas mal sortie ! », raconte Justine, une habitante d’Audenge.

Un atelier doses-bar/doses-maison

Le deuxième atelier mis en place par l’association s’intitule « doses-bar/doses-maisons ». Il vise à faire comprendre que lorsque les gens se servent eux-mêmes, les doses d’alcool versées sont bien plus importantes que les doses réglementaires dans les bars.

« Quand on leur demande de se servir un whisky par exemple, on a en moyenne des doses qui sont trois fois supérieures à la dose bar. Depuis le début de la campagne, je n’ai vu personne respecter les doses bar. C’est toujours au-dessus », détaille Cédric Herbeaux, chargé de missions régionales en Nouvelle Aquitaine au sein de l’association Prévention Routière.

Qu’ils soient mineurs ou majeurs, buveurs fréquents ou occasionnels, beaucoup se sont prêtés au jeu entre deux bains, dans un esprit de bienveillance, assure Cédric Herbeaux : « Le but, ce n’est pas de faire la morale. On n’est pas là pour juger les gens mais pour faire de la prévention, partager des bons conseils, échanger avec eux ».

Après cette étape en Gironde, l’association va poursuivre sa campagne le long du littoral français jusqu’au 31 juillet.