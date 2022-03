Audenge : urbanisation galopante et permis de construire "illégaux"

A Audenge, sur le Bassin d'Arcachon, une association accuse la municipalité d'avoir accordé depuis des années des dizaines de permis de construire illégaux. Selon le collectif Audenge Citoyenne la mairie n'a pas respecté la loi Littorale censée protéger les zones sensibles et boisées du Bassin d'Arcachon.

L'association dénonce un étalement urbain hors de contrôle dans une commune qui a vu sa population doubler en moins de 15 ans. La maire d'Audenge, Nathalie Le Yondre, est accusée d'avoir contourné la loi et donné carte blanche aux promoteurs. Audenge Citoyenne reproche également aux services de l'Etat un manque de contrôle des permis accordés.

Audenge est devenu le terrain de jeu favori des spéculateurs immobiliers

- Monique Nicolas, Audenge Citoyenne

Quelques propriétaires se sont retrouvés le bec dans l'eau. Ils avaient acheté un terrain, obtenu un permis et quelques semaines plus tard n'avaient plus de droit de construire, permis annulé.

La mairie est accusée d'avoir contourné les règles d'urbanisme pour loger ses nouveaux arrivants. En 2021 la sous-préfète d'Arcachon Houda Vernhet reconnaissait un problème qui durait depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui son successeur assure que les contrôles ont été renforcés.

La loi Littorale est une ligne rouge, l'Etat est extrêmement vigilant

- Ronan Léaustic, sous-préfet d'Arcachon

La maire d'Audenge préfère garder le silence. Nathalie Le Yondre n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations sur ce dossier des permis de construire illégaux.