Audincourt : 150 personnes mobilisées pour demander la libération d'Abakar lors d'un baptême républicain

La voix d'Abakar a résonné ce samedi après-midi devant la mairie d'Audincourt. Plus de 150 personnes, dont des élus de la ville et des proches de ce Guinéen de 19 ans, ont manifesté pour réclamer sa libération et sa régularisation. Abakar est actuellement détenu en centre de rétention à Metz.

Après les vidéos de soutiens de plusieurs personnalités comme Olivier Besancenot et Nathalie Arthaud la voix d'Abakar a résonné sur la place de la mairie.

Le maire de d'Audincourt, Martial Bourquin, a alors procédé à un baptême républicain, avec trois parrains et trois marraines. "Tant qu'Abakar n'est pas revenu chez nous, chez lui, nous n'aurons de cesse de nous battre", a clamé l'élu. "J'ai envie de dire au préfet : 'Sortons par le haut de cette situation'. Nous manquons énormément de cuisinier, et Abakar a été formé pour ça. Faisons en sorte de le régulariser et faisons en sorte qu'il revienne dans le pays de Mondbéliard."

Le jeune homme est soutenu à Montbéliard par de nombreuses associations, des syndicats ou organisations politiques qui militent pour sa régularisation. Abakar Gassama est arrivé en France à l'âge de 14 ans. Il était scolarisé au collège, puis au lycée Nelson Mandela d'Audincourt où il a appris le français et décroché un CAP cuisine. Une promesse d'embauche en CDI l'attend dans la restauration.

La mobilisation a été un moment de grande émotion pour Nadia, Audincourtoise venue manifester sa solidarité. "J'en ai les larmes aux yeux, il m'a ému au plus profond de moi-même. J'ai envie de le prendre chez moi, prendre soin de lui", a-t-elle témoigné.

L'actualité récente a été marquée par un autre dossier similaire dans le Doubs : l'affaire Laye, du nom de cet apprenti boulanger d'origine guinéenne, finalement régularisé à Besançon après la grève de la faim engagée par son patron.