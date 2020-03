AUDIO - 600 millions d'euros débloqués, un don aux soignants... Le récap' de l'actu en Drôme et en Ardèche

Un appel à rejoindre "la grande armée de l'agriculture", 600 millions d'euros pour les entreprises de la région, 1 500 verrines offertes à l'hôpital de Valence... Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 24 mars dans la Drôme et en Ardèche eu deux minutes.

En cette période de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, France Bleu Drôme Ardèche vous propose un récap' rapide de l'actu drômoise et ardéchoise du jour. Voici ce qu'il fallait retenir de ce mardi 24 mars.

Les agriculteurs en manque de main d'œuvre

"Rejoignez la grande armée de l’agriculture française", lance le ministre drômois de l’agriculture, Didier Guillaume. Il demande à ceux qui ne travaillent plus à cause du coronavirus d’aller aider les producteurs car la main d’oeuvre étrangère manque avec la fermeture des frontières. Les producteurs de fraises du Nord-Drôme par exemple confirment qu’ils vont manquer de bras cet année. Leur récolte doit commencer d’ici une semaine et ils estiment qu’il leur manque près de la moitié de leur main d’oeuvre.

600 millions d'euros débloqués pour les entreprises de la région

La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, débloque 600 millions d’euros pour aider les entreprises de son territoire. Un soutien aux "entrepreneurs, artisans, agriculteurs ou professions libérales" qui passe, entre autres, par des avances de subventions ou des prêts de trésorerie. Un numéro unique est lancé pour renseigner les entreprises concernées : le 0 805 38 38 69.

Kevin Mayer "peut attendre Tokyo 2021" après le report des Jeux olympiques

C’est officiel, les jeux olympiques de Tokyo prévus cet été n’auront pas lieu, ils sont reportés, surement à l’été 2021. "Pas de problème", a commenté l’athlète drôme-ardéchois Kevin Mayer sur les réseaux sociaux. "On peut attendre Tokyo 2021. Prenez soin de vous", écrit le champion du décathlon.

L'initiative du jour : 1500 offertes à l'hôpital de Valence

La cheffe valentinoise Anne-Sophie Pic a fait don de 1500 verrines aux soignants de l'hôpital de Valence. Elle a aussi donné 3 000 de ses plats préparés aux hôpitaux parisiens. "Il est important de soutenir les efforts et de redonner des forces à nos personnels soignants", écrit la cheffe multi-étoilée sur Facebook, mais elle refuse de communiquer davantage sur son geste.