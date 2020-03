AUDIO - 48 000 masques livrés, des couvre-feux, un drive local... Le récap' de l'actu en Drôme-Ardèche

48 000 masques reçus en Ardèche, un marché annulé, un drive de producteurs locaux... Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 23 mars en Drôme-Ardèche eu deux minutes.

En cette période de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, France Bleu Drôme Ardèche vous propose un récap rapide de l'actu drômoise et ardéchoise du jour. Voici ce qu'il fallait retenir de ce lundi 23 mars :

Une livraison de 48 000 masques en Ardèche

Le soulagement en Ardèche, où 48 000 masques sont arrivés ce lundi, a annoncé la préfète. Et l’Ardèche va par ailleurs créer huit centres temporaires de consultation dédiés à ceux qui ont des symptômes du coronavirus. Le premier a ouvert ce lundi à Guilherand-Granges. Un dispositif similaire est en préparation dans la Drôme.

Nouveau durcissement des mesures de confinement

De nouvelles villes instaurent un couvre-feu, dès ce lundi soir : Bourg-les-Valence, Bourg-de-Péage, Livron, Die dans la Drôme. Ces communes ont décidé de durcir les mesures de confinements car elles ne les jugent pas suffisamment respectées par la population. Une dizaine de communes de Drôme et d'Ardèche ont elles aussi décidé d'instaurer des couvre-feux. Et à Viviers, en Ardèche, le marché qui se tient habituellement le mardi est suspendu. Le maire a constaté trop de rassemblements non autorisés en marge du marché mardi dernier.

Un patrouilleur percuté sur l'A7 pourtant quasi-vide

Le confinement qui se durcit et l'autoroute A7 qui se vide... Et pourtant ! Une camionnette de La Poste a percuté un patrouilleur ce lundi matin, à hauteur d’Etoile-sur-Rhône, en direction de Marseille. Le patrouilleur va bien mais l’agent de La Poste est légèrement blessé, il a été transporté vers l’hôpital de Valence.

L'initiative du jour : un drive de producteurs locaux

Et puis l’initiative du jour nous vient ce lundi de Tain-l’Hermitage. Des producteurs locaux se sont associés pour monter un drive 100% local, le drive des artisans. Il regroupe restaurant, pâtissier, charcutier, boulanger, chocolatier… avec l’objectif de soutenir les métiers de bouche qui souffrent particulièrement du confinement. Les commandes seront à récupérer du mercredi au samedi sur le parking de l’Intermarché de Tain L’Hermitage.