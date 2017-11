AUDIO - Reportage aux Restos du Coeur pour le lancement de la campagne hivernale

France Bleu Mayenne a passé la matinée du mardi 21 novembre aux Restos du Coeur à Evron, l'un des 8 centres du département.

Les indispensables Restos du Coeur. L''association, créée par Coluche au milieu des années 80, a lancé sa 33ème campagne hivernale. En 2016-2017, plus de 130 millions de repas avaient été distribués. "La misère et l'exclusion sociale sont toujours là, explique Jean-Claude Guesdon, secrétaire général des Restos du Cœur, sur franceinfo. "Elles changent un peu de forme, il y a de plus en plus de personnes seules, de femmes seules avec des enfants, des personnes à la rue". Reportage avec les bénévoles et les bénéficiaires à Evron à écouter ici.