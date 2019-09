Audit dans les commissariats : "Jeter l'opprobre sur les collègues, c'est ennuyeux" réagit le syndicat Unité SGP-FO

Un audit sur l'accueil des femmes victimes de violences conjugales va être mené dans 400 commissariats et gendarmeries de France. C'est une des mesures annoncées le 3 septembre à l'ouverture du Grenelle lancé par le gouvernement. Cette décision n'est pas toujours bien ressentie par les policiers.

A l'occasion du lancement du Grenelle sur les violences conjugales, Edouard Philippe a annoncé un audit dans 400 commissariats et gendarmeries de France. L'objectif est de corriger les dysfonctionnements dans l'accueil des femmes qui viennent porter plainte.

"Un langage politique" - Christophe Fernandez, du syndicat Unité SGP-FO

Une annonce pas forcément bien ressentie chez les policiers. "Il faut rester vigilant par rapport à des éléments de langage politique. Tout est perfectible", reconnait volontiers Christophe Fernandez, le représentant régional du syndicat Unité SGP-FO en Bourgogne Franche-Comté, qui était l'invité de France Bleu Besançon ce mercredi matin.

"De là à jeter l'opprobre sur la qualité de l'accueil, la qualité d'écoute et l'orientation d'une victime vers un officier de police judiciaire, cela me laisse perplexe sur un sujet aussi grave" s'indigne-t-il par ailleurs. Et de conclure "c'est ennuyeux de vouloir jouer là dessus."