Alsace, France

Contrairement à de nombreuses femmes, Audrey Kessouri n'a aucun mal à parler de sa taille de vêtements. "Je fais du 42-44 en bas, et 46 en haut, puisque j'ai pas mal de poitrine", nous dit-elle dans un sourire. Ces critères ont permis à cette Alsacienne de 36 ans, habitante de Souffelweyersheim et responsable périscolaire à Strasbourg, de s'inscrire au concours de beauté en ligne Miss Ronde Universnet 2018, qui se tiendra de février à mai 2018.

Changer le regard sur soi

Si son nom vous dit quelque chose, c'est qu'Audrey Kessouri n'est pas une inconnue. En septembre 2016, elle est élue "Miss Ronde France Comité Alsace". "Je suis une compétitrice. Je fais des défilés, je suis ambassadrice d'une marque de vêtement, explique-t-elle. J'ai consulté une conseillère en image, qui m'a appris à me maquiller. Et je travaille avec une photographe professionnelle, Pauline Suhr. Ça m'a appris à me voir autrement."

Le tour de taille ne change pas la valeur de ce qu'on est. La beauté, c'est aussi la confiance en soi. Depuis que j'ai changé le regard que j'ai sur moi, beaucoup de chose ont changé positivement dans ma vie.

"Être ronde, ce n'est pas être grosse. C'est avoir des formes. Je fais du sport, j'ai une vie équilibrée. Mais oui, j'ai des seins, j'ai des fesses. Je suis pulpeuse." Audrey Kessouri n'a pas toujours été pleine d'assurance. Avant le concours "Miss Ronde France Comité Alsace", "j'ai fait un milliard de régimes". Aujourd'hui, sans le vouloir, elle reçoit de nombreux messages de femmes qui se sentent mal dans leur peau et lui demandent conseil.

Si je peux aider à changer le regard sur les "rondes", j'aurai apporté ma pierre à l'édifice. C'est une fierté.

En février, Audrey Kessouri saura si elle est sélectionnée pour représenter la France au concours Miss Ronde Universnet 2018 face à des candidates américaines "Je veux montrer qu'en Alsace, nous sommes des bons vivants, bien dans leur peau", conclut-elle. Le résultat de l'élection sera dévoilé le 6 mai 2018 au Québec.