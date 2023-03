Audrey, porteuse de trisomie 21, travaille depuis des années à l'école Emmanuel d'Alzon à Nîmes

Concentrée et consciencieuse, Audrey Chabaud distribue le goûter aux enfants. Porteuse de trisomie 21, elle travaille depuis vingt ans à l'école Emmanuel d'Alzon à Nîmes. Elle est deuxième Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et aide au quotidien l'institutrice dans une classe de petite section de maternelle. "Le matin, je fais des activités avec les enfants et l'après-midi, j'aide pour la sieste. C'est super comme métier" dit-elle avec un large sourire. Pour la maîtresse Caroline et Zora, la première Atsem, c'est un réel bonheur de travailler avec Audrey.

ⓘ Publicité

Sa maman, Lise Chabaud, est la présidente de Trisomie 21 Gard. L'association accompagne une centaine de personnes porteuses du syndrome pour les aider à trouver un emploi. "Cela représente cinquante personnes de 0 à 20 ans qu'on accompagne dans la scolarité et autant d'adultes qu'on accompagne pour de la formation vers l'accès à l'emploi" explique-t-elle. L'association est en partenariat avec plusieurs entreprises du territoire.

Audrey travaille avec la classe de petite section de maternelle à l'école Emmanuel d'Alzon à Nîmes © Radio France - Adèle Chiron

loading

loading