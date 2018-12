Augmentations dans la police nationale : "une avancée qui ne règle rien" pour le sénateur François Grosdidier

Moselle, France

Ils ont obtenu gain de cause. Alors qu'ils menaçaient de plusieurs journées de mobilisation, les policiers vont finalement voir leur salaire augmenter de 120 à 150 euros et leurs 23 millions d'heures supplémentaires payées. L'annonce a été faite tard ce mercredi soir au terme d'une longue réunion de négociation. Le sénateur Les Républicains de Moselle, rapporteur de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, François Grosdider est l'invité de France Bleu.

François Grosdidier, comment jugez-vous l’annonce faite par le gouvernement d’une augmentation de salaire des policiers à compter de l’an prochain ?

C’est une avancée, certes, mais ça n’est pas suffisant. Il s’agit là d’une forme de prime de Noël pour calmer les esprits et pour éviter d’avoir une nouvelle révolte dans la police. Mais ça ne répond pas aux problèmes de fond.

Quels sont-ils ?

Il y a un problème de management dans la police nationale. Il est à revoir. Il y a aussi une absence de réponse pénale : les policiers ont l’impression de pédaler sur un vélo qui n’a pas de chaîne, de prendre de plus en plus de risques pour rien, car le traitement judiciaire ne suit pas. Et puis nos forces de l’ordre passent les deux tiers de leur temps aux tâches de procédure pénale et aux tâches administratives. Il faudrait les libérer de ces tâches pour libérer des dizaines de milliers de postes. Le gouvernement ne le fait pas. Les locaux sont insalubres, les voitures sont vieilles et continuent de vieillir.

Pour autant, il y avait un vrai problème de pouvoir d’achat, aussi, et notamment avec les retards de paiement des heures supplémentaires. Le gouvernement a annoncé qu’elles seraient enfin payées…

Je ne vais pas me plaindre du paiement des heures supplémentaires. Mais il y a un mois, lors du vote du budget, ce même gouvernement l’avait refusé. Là c’est allé vite parce qu’ils savaient que ça allait être explosif. Il a fallu cette menace de révolte des policiers pour qu’ils agissent. . Donc tant mieux que les policiers aient pu arracher cette décision légitime et justifiée, mais il reste de nombreux chantiers à l’abandon qui doivent être solutionnés, sinon dans quelques mois il y aura une nouvelle crise avec les policiers. Mais ça pose surtout un problème plus général concernant le mode de fonctionnement de ce gouvernement.

Que lui reprochez-vous ?

Les ministres n’entendent pas les syndicats et pas le parlement. Sur le carburant, on leur avait dit que les Français allaient exploser. Réponse des technocrates de Bercy : les taxes indirectes sont indolores, on a vu le résultat. Le gouvernement n’entend pas, n’écoute pas ! On parle de crise de la représentation, mais ce ne sont pas les représentants qui sont mauvais, c’est le gouvernement technocratique qui ne les entend pas sauf quand ça pète. Une démocratie ne peut pas fonctionner comme ça. Quand la démocratie se transforme en technocratie, il n’y a plus que la loi de la rue et un jour les Français veulent se débarrasser de la démocratie comme le bébé avec l’eau du bain.