Augmentation de la mortalité : des commandes en hausse chez Velay Capiton

Dans l'atelier les couturières s'activent "ça, c'est les bandes, c'est ce qui fait le tour du cercueil" détaille Sonia Abrial, l'une des trois associés qui dirigent la société Velay capiton basée à Les Villettes en Haute-Loire. Une société née dans les années 70 et qui fabrique le capitonnage qui habille l'intérieur des cercueils. Il n'y a que cinq sociétés de ce type en France.

Sonia Abrial observe une augmentation de l'activité depuis deux ou trois semaines "On a eu un gros pic au mois de mars. On a eu énormément de travail aussi. Actuellement, il y a beaucoup de travail sur le textile parce que les gens nous demandent beaucoup de capiton. Et tout ce qui est aussi textile funéraire. Pour les aménagements de chambres funéraires. Et on vend beaucoup en ce moment de tout ce qui est transport de corps."

Car au-delà du capitonnage, la société a aussi une branche négoce qui représente 40% de son chiffre d'affaire. Des urnes, des faire-parts de décès, des produits religieux, des masques ou des housses mortuaires. Des ventes qui ont explosé depuis quelques semaines avec la hausse de la mortalité due au Covid.

"Tout ce qui est sanitaire : les housses de transport de corps, les gants, les masques pas trop parce que les gens, ils ont des réserves. Mais on vend des blouses, des sur-blouses, des sur-chaussures, des combinaisons. Là, on en vend énormément".

A l'origine, les clients de Velay capiton ce sont les sociétés de Pompes funèbres. Mais depuis le printemps, des hôpitaux et des ehpad leur passent également commande "Lors de la première vague, ils nous ont tous appelés, ceux de la région de Saint-Étienne et du Puy-en-Velay, il fallait qu'on leur livre des housses en urgence. Le directeur du HPL il a rempli son coffre de housses de transport de corps c'était assez inhabituel".

Aujourd'hui, la société fait face à la seconde vague qui est relativement différente de la première. "Au printemps, c'était plus violent, témoigne Jean-Luc Fraissenon, également l'un des associés de la société. Du jour au lendemain le téléphone s'est mis à sonner. Les hôpitaux appelaient, appelaient, appelaient... La, c'est plus monté progressivement". Autre différence pour cette société dont les clients sont répartis dans une quarantaine départements : cette fois-ci la demande régionale est très forte "La Loire ça n'a rien à voir. Lors du premier confinement, la Loire, on a eu un travail normal, alors que là.... et puis ils nous le disent tous : ils sont débordés, débordés".

Eux, ce sont les responsables de sociétés de Pompes Funèbres. Submergés par les décès et très inquiets pour l'avenir selon Sonia Abrial "on n'est pas au pic de la deuxième vague et quand ils nous appellent et qu'ils nous disent : hier j'ai rentré dix covid, c'est énorme pour eux. Énorme. C'est compliqué".

Onze personnes sont décédées ces dernières 24h dans un établissement hospitalier de la Loire. 153 depuis le passage du département en alerte maximale le 9 octobre dernier. Un chiffre qui ne prend pas en compte les décès en ehpad.