Augmentation de la taxe foncière : "On n'a pas vraiment le choix" explique le maire de Coulaines

Cela fait dix ans que Coulaines n'a pas augmenté le taux de la taxe foncière. Mais cette année, ce sera + 15 % pour les propriétaires de logements de cette commune de 8.000 habitants à l'Est du Mans. 15 % en plus de la hausse de 7 % appliquée par l'État.

Alors pourquoi une telle flambée ? "À cause de l'inflation et du désengagement de l'État", se justifie le maire C hristophe Rouillon, invité ce mardi de France Bleu Maine . "Cela fait des années que les dotations de l'État aux communes ne sont pas indexées sur l'inflation. Nous avons calculé qu'à Coulaines, nous avons perdu depuis 2014, un million d'euros de recettes fiscales".

Un million d'euros de recettes fiscales perdu en dix ans

Résultat : l'épargne nette des communes s'est réduite comme peau de chagrin. L'épargne nette, c'est ce qui permet aux communes d'investir dans les cantines, le sport, l'aide aux personnes âgées, la voirie ou la transition énergétique. "Nous avons décidé d'investir 30 millions d'euros pour isoler les bâtiments qui ont été construits dans les années 70." Ce qui permettra à terme de faire des économies de chauffage notamment.

En attendant, les maires et leurs conseils municipaux doivent trouver des ressources pour financer ces investissements. Faire face aussi à l'augmentation des salaires des employés municipaux après la décision de l'État de relever le point d'indice des fonctionnaires. Et puis bien sûr, absorber une partie des effets de l'inflation, avec des factures d'énergie qui ont explosées pour les collectivités. Or depuis la suppression de la taxe d'habitation, les maires n'ont plus que la taxe foncière comme levier. À Coulaines, elle n'avait pas bougé depuis 2014.

"Nous n'avons pas le choix"

C'est donc la seule solution selon Christophe Rouillon "sauf à mettre notre budget communal en très grande difficulté". Le maire de Coulaines se dit bien conscient de l'impact sur les propriétaires de sa commune qui ne roulent pas tous sur l'or mais il tempère. "Cette augmentation de la taxe foncière représente entre 10 et 60 euros de plus" selon la valeur locative du bien. "Il ne faut pas oublier que lorsqu'un contribuable paie un euro, par l'effet des dotations, ce sont 2 à 3 euros que la ville investit en services. Nous avons fait le choix de ne pas renoncer aux services publics dans une commune où la cohésion sociale est liée aux offres que nous proposons en termes d’éducation, de sport, de culture".

Réécoutez l' interview de Christophe Rouillon , le maire de Coulaines, invité de France Bleu Maine ce mardi matin.