La ruée sur les tests covid en Béarn, en augmentation de 47% au Zénith de Pau

C'est le retour massif des tests covid. En ce moment on voit de nouveau de jolies et longues files d'attentes devant les centres de dépistage, ou devant les pharmacies. Conséquence de la 5e vague du coronavirus. À Pau, le seul lieu où vous pouvez aller vous faire dépister sans avoir à prendre un rendez-vous c'est au drive du Zénith. Dans un communiqué le laboratoire Biopyrénées qui gère le site du Zénith écrit : "Le nombre de nouveaux cas (+43%) et le nombre de tests (+47%) évoluent de façon proportionnelle, ce qui explique la stabilité du taux de positivité."

Une tendance fortement en hausse

Si vous choisissez la solution de la pharmacie, c'est sur rendez-vous. Il faut appeler ou alors réserver un créneau sur Doctolib. Il y a de la place dans les pharmacies de Pau, Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Tarbes, etc. En revanche à Lourdes, la pharmacie Malek par exemple précise : "Aucun rendez-vous n'est disponible pour le moment mais de nombreux créneaux vont être mis en ligne dans les jours à venir. Vous pouvez également prendre rendez-vous dans un autre lieu de vaccination." Vous pouvez aussi vous faire tester dans un cabinet d'infirmiers et prendre rendez-vous en amont sur internet mais il y a également du monde en salle d'attente.

Les tests sont remboursés pour les situations suivantes :

les enfants

les "cas contact"

les personnes vaccinées

les personnes qui ont une ordonnance de leur médecin.

Un test antigénique coûte environ 25€ et il faut débourser autour de 45 € pour un test PCR.

Beaucoup d'enfants et de cas contact se font tester

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La pharmacienne Florence de la Mansardière, installée à Pau, rue Serviez, confirme que les clients défilent ces jours-ci dans sa pharmacie : "Il y a beaucoup de cas dans les écoles actuellement donc j'ai diagnostiqué plusieurs cas positifs d'enfants la semaine dernière. Chez les adultes aussi, ça commence à repartir. Tous les jours, j'ai des cas positifs, chez des adultes vaccinés ou non vaccinés. Ce sont des gens qui ont des symptômes ou qui sont cas contact."

Florence de la Mansardière, pharmacienne à Pau Copier

Concernant les hospitalisations, on compte ce 22 novembre, 64 hospitalisations pour des cas de covid dans les Pyrénées-Atlantiques, contre 56 au début du mois. Dans les Hautes-Pyrénées, on recense 26 hospitalisations pour des cas de covid ce lundi contre 9 en début de mois.