Augmentation des prix de l'essence, les auxiliaires de vies mayennais ne s'en sortent plus

À cause de l'augmentation des prix de l'essence, les auxiliaires de vie ne s'en sortent plus. (illustration)

Vous l'avez sûrement remarqué à la pompe : les prix de l'essence explosent. Ils ont même atteint leur pic historique : à la mi-janvier, le gazole a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 1,60 euros le litre.

Et c'est d'autant plus difficile quand on utilise sa voiture personnelle pour travailler et qu'on avance les frais d'essence. C'est le cas de ces auxiliaires de vies mayennais. "Je vous avoue sincèrement que si ça continue à augmenter, je pense qu'on ne pourra plus bientôt aller travailler, déplore Natahalie Saveneau, auxiliaire de vie à Evron . Avant c'était 80 euros de plein, on va dire. Et là, je tourne à plus de 100 euros par semaine. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça peut représenter sur un salaire à la fin du mois ? "

Des frais pour pouvoir aller travailler

Leur frais d'essence sont aujourd'hui remboursé à hauteur de 35 centimes du kilomètre, mais pas lors de leur pause du midi. C'est insuffisant pour ces auxiliaires de vie. Selon eux, cela ne leur permet pas, par exemple, de couvrir les frais de garagiste ou d'entretien de leur véhicule.

Et ce que dénoncent aussi ces travailleurs, c'est qu'ils doivent utiliser leur véhicule personnel pour travailler. "J'ai acheté une voiture pour travailler, explique Annick Ferrand, auxiliaire de vie à Montsûrs depuis 17 ans. Une voiture, que j'ai payée 10 000 euros. Elle ne m'a servi que pour le travail et donc c'est vraiment un cadeau de 10 000 que je fais pour circuler d'une maison à l'autre. On ne s'y retrouve absolument pas au niveau de notre portefeuille."

Choisir entre faire les courses ou mettre de l'essence

Le résultat, c'est que de nombreux auxiliaires de vie ne s'en sortent pas à la fin du mois. "Sincèrement, quand je pense que chez nous, on a beaucoup de filles qui sont elles mêmes en précarité, dénonce Nathalie Savaneau. Elles n'ont pas des gros salaires , elles sont 1 000 euros à la fin du mois, on va dire. Vous pouvez vous imaginer, c'est plus vivable. De toute façon, on a des collègues chez nous qui vont aux Restos du coeur ou à la Banque alimentaire parce que c'est comme ça. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. Soit on choisit de manger, soit de mettre de l'essence pour aller travailler. C'est quand même pas possible ! "