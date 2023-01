Hausse du prix de l'électricité : "c'est du vol, du racket, c'est une honte" dénonce un boulanger de Louviers

Entre 1000 et 2000 personnes ont manifesté ce lundi après midi à Paris, entre la place de la Nation et les fenêtres du ministre de l'économie Bruno Le Maire, à Bercy. Des artisans, dont de nombreux boulangers, qui réclament l’instauration d’un bouclier tarifaire pour limiter l’impact de l’envolée des prix de l’énergie à 15%. Une manifestation à l'appel du "Collectif pour la survie des boulangeries".

Les artisans dénoncent des factures en forte hausse et craignent de mettre la clé sous la porte. Ils ne veulent pas d'aides, des reports de charges d'URSSAF, ou des PGE, des prêts garantis par l'Etat. Ils veulent bénéficier du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Actuellement, environ 600.000 très petites entreprises (TPE) qui consomment beaucoup d'électricité, parce qu'elles chauffent ou refroidissent beaucoup, ne peuvent pas souscrire au tarif réglementé, plafonné par l'Etat dans le cadre du "bouclier tarifaire".

Des centaines de petites boulangeries menacées de fermeture

Thierry Héron, boulanger à Louviers dans l'Eure, a manifesté pour la première fois de sa vie. Sa facture d'électricité est multipliée par deux.

"On ne nous entend pas. On s'est pris quand même beaucoup d'augmentations de matières premières. Ça fait un an que tout augmente, on ne dit rien, on encaisse. Et là, c'est du vol, du racket. C'est une honte, des tarifs comme ça. Moi je passe de 20.000 à 40 000 € par an. On ne sait même pas pourquoi. C'est une honte. On est obligé d'augmenter nos tarifs, on va augmenter un petit peu. J'ai deux ou trois CDD, il y en a peut être un ou deux que je ne vais pas renouveler pour combler le trou. Mais si c'est fois quatre ou fois cinq, là on ne pourra pas payer. Ceux qui se prennent un fois cinq, fois six, fois dix, des 10 000 ou 20 000 euros par mois d'électricité, ils n'y arriveront pas, c'est pas possible. Beaucoup vont fermer, et beaucoup dans les petits villages, c'est une honte".

"Les artisans dans la rue, c'est du jamais vu"

Début janvier, Bruno Le Maire a annoncé que les boulangers pourraient résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie en cas de hausse de prix prohibitive. Dans les faits, ce n'est pas le cas selon Thierry Héron.

"C'est que des effets d'annonces"

