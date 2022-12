Hausse du prix de la consultation : "il faut donner envie aux étudiants en médecine de s'installer en libéral"

"Consultations annulées pour cause de grève". Les médecins généralistes sont appelés à la grève ce jeudi et ce vendredi pour demander notamment une augmentation du prix de la consultation, de 25 euros à 50 euros. Un rassemblement est prévu à 14 h ce jeudi après-midi à Paris, devant le ministère de la Santé.

Comment justifiez vous cette demande de doubler le tarif de la consultation ?

Alors je voudrais d'abord, rappeler quelque chose, c'est quand on parle de scandale de manque de médecins, c'est bien un scandale que 12 % des Français ne puissent plus se faire soigner. Il faut d'abord blanchir les médecins, les médecins n'y sont pour rien. Plus encore les médecins sont épuisés par cette situation qui leur donne une énorme pression. Vous imaginez refuser de soigner une dizaine de personnes par jour par manque de temps, et même les médecins sont de plus en plus en burn out. Le taux de suicide des médecins est près de trois fois supérieur au reste de la population. Les patients et les médecins vivent le même cauchemar en sachant que cette situation n'est pas due à un manque d'anticipation du problème par les politiques depuis les années 80. Et il y a des négociations conventionnelles qui viennent de commencer, qui vont se faire entre la Sécurité sociale, les syndicats et ils vont régir le fonctionnement médical pour les cinq ans à venir.

Mais en quoi doubler le prix de la consultation va régler le problème ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins sont de plus en plus payés directement par la Sécurité sociale. Ce sont les rémunérations sur objectifs de santé publique, c'est le suivi des pathologies chroniques, la prévention, l'efficience, le taux de télétransmission, etc... C'est un système assez obscur, même pour nous, on ne peut pas contrôler et nous ne voulons plus de ces rémunérations incontrôlables. Si on enlève ces rémunérations, le taux de la consultation est actuellement pas 25 mais 35 et 36 €.

Mais vous vous demandez 50 euros ?

Nos honoraires sont bloqués depuis sept ans, et on rajoute l'inflation là dessus. Et il faut savoir en plus que la moyenne européenne pour la consultation des médecins généralistes est de 46 €. Voilà donc on est les médecins les moins payés en sachant qu'on a les rémunérations sur objectifs de santé publique.

En augmentant le prix de la consultation, vous pourrez embaucher des secrétaires médicaux, des assistants pour vous dégager du temps pour les consultations. Vous faites trop de démarches administratives ?

Absolument, c'est évident. En sachant que bon, c'est quand même remboursé, on a un système de couverture sociale en France qui est quand même très bien fait. Mais on nous dit toujours après c'est toujours le contribuable qui paye. Certes, nous sommes aussi des contribuables. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une marge, pas de 25 €, entre dix et 15 € d'augmentation, et ça nous permettrait de nous libérer du temps médical.

Le gouvernement veut imposer aux étudiants, aux futurs médecins généralistes, de faire une année dans les zones sous dotées médicalement, de faire une année en désert médical. Ce n'est pas une bonne solution selon vous ? Pour vous, il faut augmenter la rémunération des médecins pour les attirer dans les campagnes normandes ?

Mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment redonner de l'attractivité au métier, il faut donner envie aux étudiants de s'installer en libéral**.** Actuellement, il y a déjà 40 % des étudiants qui ne vont pas s'installer. Et si en plus on les fait travailler au SMIC, les futurs médecins dans les déserts médicaux, j'avoue que c'est la barrière énorme à l'entrée. On leur bloque l'installation, et on va les forcer à aller dans des territoires où il n'y a pas de médecin.