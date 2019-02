Augmentation du tabac : Les vendeurs de cigarettes électroniques niçois se frottent les mains

Nice, France

Qui dit premier mars, dit changement dans notre quotidien ! Tarifs des péages, prix du gaz et de certains produits alimentaires, changements relatifs à la prime d’activité mais aussi et surtout les hausses du prix des cigarettes qui augmentent de 50 à 60 centimes en fonction des marques. Et si les buralistes en pâtissent, il y en a qui se frottent les mains. C'est le cas des vendeurs de cigarettes électroniques, ils voient les clients se bousculer aux comptoirs.

"On attend 20 à 30 de clients en plus" Olivier vendeur de cigarettes électroniques dans le vieux Nice

Olivier qui gère une boutique de cigarettes électroniques dans le vieux Nice, voilà trois jours qu'il rentre du stock pour anticiper l'arrivée massive de clients. "Ils viennent nous voir pour réduire leur consommation de cigarettes traditionnelles ou pour arrêter tout simplement car c'est trop cher" explique le niçois.

Ecoutez Olivier, vendeur de cigarettes électroniques à Nice Copier

La concurrence italienne sur la cote d'Azur

Les buralistes doivent aussi faire face à une autre concurrence : la frontière italienne est à deux pas de leurs boutiques. Les prix sont moindres et l'écart se creuse.

"Deux tiers des azuréens vont en Italie chercher leurs cigarettes et nous on meurt" Gérard, buraliste dans le vieux-Nice.