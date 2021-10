Sur les pistes et les remontées mécaniques, les saisonniers seront mieux payés cet hiver

C'est une belle victoire pour les saisonniers précaires en montagne. Dans un communiqué, la CGT annonce une augmentation salariale pour les salariés des remontées mécaniques et services des pistes à hauteur de 3,2%. Elles concernent les plus bas salaires de la branche.

Alors que certains domaines skiables peinent encore à recruter des saisonniers, la CGT annonce une hausse des salaires pour les saisonniers des remontées mécaniques et les services des pistes. L'augmentation est de 3,2% des salaires et primes des employés. Elle concerne les salaires et salariés les plus bas de l'échelle.

En tout, on compte 18.000 salariés dans la branche remontée mécanique et services des pistes. Plusieurs milliers d'entre eux seront concernés, plus particulièrement dans les "petites stations", en Maurienne par exemple plutôt que les "grandes", comme Val Thorens où les grilles tarifaires sont déjà plus élevées.

On devrait être aux alentours des 11 euros 50 de l'heure - Antoine Fatiga, représentant CGT Auvergne-Rhônes-Alpes

À quelques semaines de l'ouverture des pistes, les dirigeants des DSF (Domaines Skiables de France) voulaient à tout prix éviter les mouvements de grèves avant une saison de ski qui s'annonce cruciale après la crise sanitaire et le manque de saisonniers. Attention, pour les entreprises dont les grilles sont supérieures aux minima conventionnels, il n'y a aucune obligation sur l'augmentation.

Un vrai coup de pouce pour les saisonniers précaires

Antoine Fatiga, responsable CGT pour les saisonniers de la région Auvergne-Rhône-Alpes se réjouit de cette augmentation salariale, nécessaire pour ces saisonniers qui jouent leur année sur les prochains mois.

"C'est vraiment une base pour permettre à la fois aux salariés de la profession de sortir un peu de la tête sous l'eau avec le SMIC, de pouvoir entamer la saison d'hiver dans de bonnes conditions et d'avoir un minimum de rattrapage par rapport aux saisons passées. La question est là aussi. Dire que l'année dernière, il n'y avait pas eu d'augmentation du SMIC et pour beaucoup d'entre eux qui étaient en activité partielle, ont perdu pas mal d'argent."

Pour Pierre, saisonnier de la Station des Arcs à Bourg Saint-Maurice, c'est surtout une belle victoire pour le porte-monnaie : "C'est vrai que c'est sur l'hiver, au niveau des saisons hivernales, que se fait une bonne partie de ce qu'on gagne dans l'année. Et en plus, comme on a des coups durs à côté. On a des coûts qui sont très importants, soit en logement, soit en transport et puis en plus de travailler dans les stations, c'est vrai que la vie coûte très cher. Donc effectivement, cette augmentation va nous faire du bien."

Redevenir attractif

Si les syndicats ont obtenu gain de cause, c'est aussi grâce aux dirigeants des Domaines Skiables de France. Laurent Reynaud, directeur de DSF : "C'était évident, chaque année, nous revoyons notre grille tarifaire. On se devait d'attirer les saisonniers et surtout d'être opérationnel sur la grande saison qui nous attend. Les prévisions sont bonnes."

L'augmentation salariale prend effet au 1er décembre 2021.