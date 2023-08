Augmenter les indemnités des maires ? Le "Oui, mais..." des élus du Berry

La revalorisation salariales des élus, selon les pistes actuelles, ne concernerait que les maires des communes comprises entre 3.500 et 100.000 habitants. Un grand nombre d'élus berrichons en seraient donc exclus. Dans le Cher, par exemple, 80% des communes comptent moins de 1.000 habitants.

Beaucoup d'élus ne se rétribuent déjà pas au niveau auquel ils pourraient prétendre, faute de budget suffisant, rappelle Philippe Moisson, président de l'association des maires de France, dans le Cher : " Les indemnités des élus ont déjà été revalorisées il y a un an. Pour une commune de moins de 500 habitants, le maire peut toucher un peu plus de 1.000 euros alors qu'avant on était à 600 euros par mois. Moi, j'ai fait les comptes pour ma commune et on est resté à l'ancienne indemnité parce qu'on passerait de 18.000 euros par an à 31.000 euros pour un maire et trois adjoints. Ce n'est pas possible. L'état annonce des augmentations mais ce n'est pas lui qui finance. C'est la même chose pour une prime jusqu'à 800 euros qu'on peut verser à nos agents communaux. C'est très bien sauf qu'on n'a pas les moyens dans nos budgets municipaux. Cela nous met en porte-à-faux avec nos équipes. Je ne veux pas polémiquer, mais je trouve que ces annonces sont un peu populistes."

Philippe Moisson, président dans le Cher de l'association des maires de France © Radio France - Michel Benoit

Denis Durand est maire depuis quarante ans du village de Bengy sur Craon, 720 habitants, entre Bourges et Nérondes. Il est en mairie, dès 8h chaque matin de la semaine. " Je ne me prends que 75% de l'indemnité. Je passe quatre heures tous les matins en mairie. Je repasse l'après-midi et il y a aussi les réunions le soir. Cela me prend peut-être une trentaine d'heures par semaine."

Denis Durand, maire de Bengy sur Craon et président des maires ruraux dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Bengy sur Craon pourrait prétendre à 1.600 euros mensuels mais se contente donc de 1.200 car sa commune a des moyens limités. Ce qu'il faut en priorité pour Denis Durand, c'est que l'état rééquilibre ses dotations en faveur des plus petites communes : "L'État donne aujourd'hui 64 euros par habitant pour une commune rurale de moins de 500 habitants jusqu'à 128 euros par habitant pour une commune de plus de 200.000 habitants. C'est discriminatoire, d'autant que les communes importantes ont de la fiscalité professionnelle que n'ont pas les petites communes. Il est grand temps de rééquilibrer le territoire. Regardez : les gens ne veulent plus vivre dans les grandes villes et cela permettrait de développer les services dans nos communes rurales et donc d'attirer du monde."

Une vue de Bengy sur Craon (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Alors, c'est vrai certains maires émargent également à d'autres fonctions intercommunales**. C'est loin d'être la majorité rétorque Denis Durand : "C'est peut-être vrai dans les communautés d'agglomération, mais dans les communautés de communes rurales, il y a généralement un président et trois ou quatre vice-présidents, pas plus. Ces rémunérations complémentaires ne concernent donc qu'une petite partie des élus. 20% peut-être."

Plus qu'une revalorisation des indemnités, c'est une refonte complète du statut de maire que défendent les associations d'élus locaux sous peine de ne voir que des fonctionnaires ou des retraités exercer les fonctions municipales.