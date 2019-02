Haute-Vienne : Augustin est le premier bébé né depuis 48 ans à Saint-Pardoux

Augustin a vu le jour le 19 janvier au domicile de ses parents à Saint-Pardoux-le-Lac, nom de la toute nouvelle commune née quelques semaines plus tôt de la fusion de trois villages. Et des bébés qui naissent à domicile ça devient rare. La naissance d'Augustin a donc suscité beaucoup d'émotion.

Augustin est arrivé plus tôt que prévu et a poussé son premier cri dans un hameau de Saint-Pardoux

Saint-Pardoux, France

La naissance d'Augustin le 19 janvier dernier n'est pas passé inaperçue dans un hameau de Saint-Pardoux où il a vu le jour à 8 h 35 le matin. Ses parents n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'à l'hôpital mère enfant de Limoges où la naissance était prévue. Séverine, la maman raconte :"J'ai très vite demandé au papa d'appeler les secours, il s'est absenté dans le couloir pour téléphoner et le temps qu'il revienne j'avais accouché dans la salle de bains, j'avais mon bébé dans les bras quand il est revenu".

Et forcément lorsque deux ambulances sont arrivées dans le hameau, les voisins se sont posés pas mal de questions "Et quand ils ont su que le bébé était né, ils sont venus aux nouvelles" raconte encore la maman. "C'est le bébé du village" ajoute Damien, le papa. Mais la naissance d'Augustin qui a un grand frère de 2 ans a aussi ému toute la commune de Saint-Pardoux-le-lac et pas seulement le hameau où il est né.

C'est le premier bébé de la nouvelle commune de St Pardoux-le-Lac

"C'est exceptionnel" explique le maire Vincent Peyresblanques car depuis les années 70 rares sont les naissances qui ont lieu à domicile.

Le maire de St Pardoux le Lac et le maire délégué heureux d'avoir inscrit le nom d'Augustin sur le registre des naissances © Radio France - Françoise Ravanne

"La dernière fois qu'un bébé est né sur le sol de Saint-Pardoux c'était en 1971" raconte le maire Vincent Peyresblanques et pour le maire délégué de la nouvelle commune Jean-Michel Lardiller "On a passé plus d'un an à préparer le mariage de nos communes et on n'avait pas imaginé que 19 jours après la naissance de St Pardoux-le-Lac un bébé naîtrait; ça ne faisait pas partie de nos longs débats et de nos projets" 9A NE FAISAIT pas

et son collègue conclut :"ça restera un petit sur lequel on gardera un regard attendri"