Ses parents ont donc décidé de faire confiance à une technique non reconnue en France pour faire progresser leur petit garçon. Ils doivent se rendre régulièrement à Strasbourg pour ces soins. Heureusement, un élan de solidarité leur permet de financer les frais.... Cette technique de rééducation, c'est la méthode Cuevas Medek : elle vise à stimuler l'enfant pour qu'il acquiert de nouveaux réflexes...

Cet aspirateur médical permet de désencombrer la gorge de Noah. Une opération à mener très souvent dans la journée. © Radio France - Michel Benoit

Noah a été privé d'oxygène pendant de longues minutes à l'accouchement. Cela a causé de graves lésions sur son cerveau. Le petit garçon souffre de lourdes séquelles : " Il ne peut pas se tenir assis, et encore moins debout, explique _Mandy, sa maman. Noah a aussi des soucis pour déglutir et on est obligé d'aspirer sa salive_ à de multiples reprises chaque jour pour qu'il ne s'étrangle pas. Il commence à peine à gazouiller comme un enfant de trois mois. Noah a de gros retards." Le petit garçon de quatorze mois est nourri par sonde et souffre d'épilepsie. Une éclaircie cependant : cette méthode de stimulation, baptisée Cuevas Medek qui consiste à répéter chaque jour des exercices physique simples : " On fait deux séances de trois quarts d'heure, chaque jour, décrit _Romain, son papa. Des exercices simples comme de placer Noah sur le ventre pour qu'il apprenne à se remettre sur le dos. Le but, c'est de recréer des connexions dans son cerveau_ pour qu'il devienne le plus autonome possible. Et ça marche. _Noah a récupéré du tonus dans le dos et dans le cou_. Il tient mieux sa tête. C'est encourageant."

Emmanuelle Fresneau, la grand-mère de Noah, présidente de l'association "Une main tendue vers Noah" © Radio France - Michel Benoit

Une kinésithérapeute de Strasbourg applique cette méthode : la famille doit donc se rendre là-bas régulièrement. Des frais non remboursés par la sécurité sociale. La grand-mère de Noah, Emmanuelle Fresneau, a donc créé une association. Elle en est la présidente : " Le comité des fêtes d'Augy sur Aubois a organisé une rando quad qui s'est terminée par une soirée dansante. Tous les bénéfices nous ont été reversés. Ca nous a fait chaud au coeur et cet argent nous est très utile pour couvrir les frais liés aux soins et aux déplacements à Strasbourg. L'argent nous permet aussi d'acheter du matériel pour Noah. On va devoir investir dans des tapis pour ses exercices. On recherche aussi une table de massage, même d'occasion." L'appel est lancé. Pour aider Noah et sa famille, il suffit d'aller sur la page facebook : une main tendue vers Noah :

https://www\.facebook\.com/search/top/?q=une%20main%20tendue%20vers%20noah