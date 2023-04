"Aujourd'hui, Emmanuel Macron c'est travail, autorité, progrès" estime la députée LFI de l'Isère, Élisa Martin

France Bleu Isère - Une allocution de treize minutes pour tenter de clôturer le chapitre des retraites et ouvrir trois nouveaux chantiers autour du travail de la justice et de la santé. Qu'avez-vous pensé quoi de ce discours ?

Élisa Martin - La première remarque que l'on peut se faire, c'est que alors qu'il y avait malgré une attente forte autour de la question de la contre-réforme des retraites, il n'en a pas été question et bien évidemment, il n'a surtout pas été question de son retrait, alors que c'est finalement la seule chose qui est attendue. Il n'y a eu, au-delà de cela, absolument aucune annonce concrète en matière de partage des richesses, d'augmentation des salaires, d'amélioration des conditions de travail, par exemple. Et bien évidemment rien autour de la question écologique. Emmanuel Macron aujourd'hui c'est "travail, autorité, progrès". Je pense que ça dira à chacun quelque chose. Travail, autorité et progrès, voilà ce qu'il en est avec avec Emmanuel Macron et la macronie.

Progrès tout de même... Cela veut dire qu'il y a des progrès dans ce que propose Emmanuel Macron, notamment sur la santé, améliorer l'accès aux urgences, par exemple, ça fait partie des progrès éventuels dans son discours ?

C'est à la fois ironique et à la fois une façon de dire que c'est une projection assez particulière dans le futur. Il est étonnant de l'entendre, par exemple, déclarer cette capacité que l'on aurait à moins attendre aux urgences quand on connaît aujourd'hui l'état de l'hôpital public. À chaque fois, dans son discours, il y a un décalage entre ce qui est annoncé et la réalité. Non seulement, la réalité à laquelle sont confrontés les Français et Françaises d'une façon générale mais aussi la réalité quant à l'état du monde, l'état des services publics, l'état du monde du travail, le faible niveau de rémunération pour donner ces exemples-là.

Le chantier des retraites aussi, le chef de l'État estime qu'il est derrière nous. Vous n'êtes pas du même avis. Mais quelles cartes avez-vous en main ? Vous, politique, députée de gauche, que pouvez-vous faire pour contester cette réforme des retraites maintenant qu'elle a été promulguée ?

Nous avons toujours et encore la possibilité de réexaminer, à nouveau, cette loi au sein de l'Assemblée, cette possibilité de reproposer un nouveau RIP, une possibilité pour les citoyens et citoyennes de se prononcer. Et puis, d'une façon générale, à accompagner l'ensemble des mobilisations. Les Français, les Françaises ne vont pas rentrer chez eux. Cette réforme, ils n'en veulent pas et ils vont de toute façon, comme hier soir, exprimer le fait qu'ils y sont opposés. C'est tout à fait injuste. La difficulté de la macronie, c'est que c'est toujours tout pour les uns et rien pour les autres.

Nous aimerions vous entendre aussi sur Go Sport. On saura ce mardi quelles offres de reprise sont retenues pour le groupe basé à Sassenage. Vous êtes allée voir les salariés de Go Sport la semaine dernière. Vous les avez sentis comment et comment vous comptez les soutenir?

Dans le monde dans lequel nous sommes, ils sont évidemment très inquiets. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent ou qui prétendent l'avoir ont finalement tous les droits et les salariés ont peur de la suite. Ils craignent que la poursuite de l'activité ne soit pas possible alors que Go Sport est une belle entreprise française qui a encore de l'avenir. On est confronté à des patrons qui sont des prédateurs, c'est à dire qu'il vident de leurs richesses les entreprises et ensuite laissent tomber les salariés et l'activité qui va avec.