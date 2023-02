Un an de guerre en Ukraine : "Aujourd'hui, on ne compte pas rentrer", témoigne une famille réfugiée à Genlis

Il y a un an, jour pour jour, la guerre éclatait en Ukraine. Depuis février 2022, 4350 réfugiés ont été accueillis en Bourgogne-Franche-Comté . Ils sont plus 978 en Côte-d'Or. Parmi eux, Julia, Denys et leurs deux filles. A leur arrivée, la mère de famille et ses deux filles sont logées par le maire d'Échigey avant de trouver un appartement à louer au dessus de la mairie de Genlis. Le papa, Denys, a pu les rejoindre à la fin du mois de novembre. Aujourd'hui bien intégrée à la vie de la commune, la petite famille ne compte pas retourner en Ukraine.

Un CDI, un logement et des cours de français

"Je suis arrivé plus tard que ma femme et mes filles en France, alors je mets un peu plus de temps à apprendre le français", confie Denys. "Nous sommes en train de reconstruire notre vie ici alors je ne me vois pas du tout retourner en Ukraine. Tout est détruit là-bas, il faudrait aussi tout reconstruire. Ce serait du temps perdu de rentrer." Denys et Julia suivent des cours intensifs de français, à raison de trois heures par jour. L'apprentissage de la langue a permis à Julia de trouver rapidement un emploi. Elle est aujourd'hui vendeuse dans l'une des boulangeries de la commune. "Au début, c'était un CDD et puis finalement, ça s'est très bien passé, on m'a proposé de rester en CDI. J'adore mon travail à la boulangerie et mes collègues sont aujourd'hui mes amies. Elles ont été là dans les moments plus difficiles et je les remercie pour ça."

Le collège pour l'une des filles, la Sorbonne pour l'autre

Pour les deux filles du couple, l'intégration se passe très bien aussi. L'aînée de vingt ans suit des études à la Sorbonne à Paris et la plus jeune, Macha, scolarisée au collège de Genlis, se prépare à passer le brevet des collèges au mois de juin. Malgré des souvenirs douloureux, la jeune fille se sent bien aujourd'hui et voit son avenir en France. Au total, 470 élèves ukrainiens sont aujourd'hui scolarisés dans l'académie de Dijon et 300 Ukrainiens ont trouvé un emploi dans le département.

