"Aujourd'hui on ne peut prendre qu'un appel sur cinq" : S.O.S. amitié cherche des bénévoles à Niort

C'est le moment de faire votre bonne action! S.O.S. amitié Niort sera présente ce samedi dans les rues de la ville, de 10h à 18h, à l'occasion de Pic-assos, le grand rendez-vous des associations de Niort. L'antenne deux-sévrienne, créée il y a un peu plus d'un an, recherche des bénévoles pour pouvoir recevoir plus d'appels.

Il faut y consacrer quatre heures par semaine

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, S.O.S. amitié ne peut répondre qu'à environ un appel sur cinq, en raison du manque d'écoutants, avance Corinne, responsable de l'antenne de la Rochelle et chargée de la mise en place de celle de Niort, qui compte près de 12 bénévoles.

Pour postuler, il faut appeler le 07 68 00 15 47 ou se rendre sur le site internet de l'association. "Vous êtes alors reçu par deux personnes de l'association pour un petit entretien, pour voir si vous correspondez au profil qu'on recherche, détaille Corinne. Il y a ensuite un rendez-vous avec un psychologue pour voir si vous êtes suffisamment solide, parce qu'on a souvent des appels qui sont poignants". La responsable ajoute qu'il y a une formation "théorique et pratique", de près de 40 heures, et une fois celle-ci achevée, il faut pouvoir consacrer près de quatre heures par semaines à ces coups de fil. "Il y a aussi une écoute de nuit par mois", précise Corinne, qui rappelle que S.O.S. amitié est joignable 24h/24 et 7j/7 au 09 72 39 40 50.

Ecouter plus que parler

Il n'y a pas de cursus préférentiel pour les personnes qui voudraient devenir bénévole, seulement des qualités à avoir. "Il faut presque gommer tout ce qu'on a appris dans notre vie courante parce que nous, on ne fait que de l'écoute, on ne donne pas de conseils, ni de pistes, on se focalise sur ce que la personne veut bien nous partager", prévient Corinne. "Ce n'est pas une écoute naturelle, si on a un écoutant qui parle plus que la personne qui appelle, c'est que ce n'est pas un bon écoutant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien, il faut qu'il y ait un échange quand même", rappelle la responsable.