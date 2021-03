Aulnay-sous-Bois : ils refusent que leur rue soit rebaptisée "Jacques Chirac"

D'habitude, le premier mars coïncide avec tout un tas de petits changements dans le quotidien des citoyens. Les habitants de la rue Maxime-Gorki, à Aulnay-sous-Bois, en ont vécu un de plus : leur rue s'appelle désormais "Jacques Chirac". La décision a été votée en conseil municipal par 44 voix sur 53, pour appliquer une volonté du maire de la commune, Bruno Beschizza (LR), celle de rendre hommage à l'ancien président de la République. Les habitants ont ensuite été prévenus via le bulletin municipal, puis dans leur boîte à lettres, que le changement serait effectif début mars. Cette nouvelle a provoqué la fronde des habitants : ils ont lancé une pétition contre le changement de nom, signée par plus des trois quarts des 70 propriétaires de cette petite rue à sens unique bordée de platanes et de petits pavillons de banlieue, protégés par des portails. Voici un florilège de réactions des habitants.

"Antis" rue Jacques Chirac

Je n'ai rien contre Jacques Chirac, rien contre Maxime-Gorki, mais je n'ai pas envie d'aller faire le tour des administrations pour changer d'adresse - Hervé

Vous connaissez la France, pays de la paperasse, ça va être très compliqué, par exemple pour demander un prêt, pour plein d'autres choses aussi. C'est un cauchemar, je pourrais payer 10 mille euros pour que le nom ne change pas - Kaïs (1)

J'ai 86 ans, il faut tout changer au niveau administratif, c'est trop pour moi, je suis déjà fatiguée et ça me rend malade - Liliana

J'ai beaucoup de respect pour Jacques Chirac et je comprends qu'on donne le nom d'une rue, avec ses deux mandats. Ce qui me gêne c'est qu'on n'a pas été consultés, comme si on avait besoin de nous uniquement pour voter tous les six ans - Eric

Les gens ne connaissent peut-être pas Maxime-Gorki, mais pour certains habitants c'est leur enfance, ce nom. Je ne trouve aucun intérêt à le changer, on aurait pu attendre de construire une autre rue ailleurs - Kaïs (2)

"Pro" rue Jacques Chirac

Personne ne le connaît cet écrivain russe (Maxime Gorki), j'aime bien Jacques Chirac. Je préfère Valery Giscard-d'Estaing (elle rit) mais je suis contente - Madeleine