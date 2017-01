Aulnay-sous-Bois: les habitants de la cité de l'Europe dénoncent des travaux "au rabais"

Mécontents de la réhabilitation de leur cité, des habitants d'Aulnay-sous-Bois mettent en demeure leur bailleur, Emmaüs Habitat, de réagir. Après une manifestation en octobre, ils se disent prêt à stopper le paiement des loyers.

"Ma salle de bains était bien avant les travaux et depuis c'est comme ça : des plaques de ciment, de moisissures, qui tombent dans la baignoire" décrit Louise, locataire "depuis 18 ans" d'un F5 en rez-de-chaussée, cité de l'Europe, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Dans la cuisine, la situation n'est pas meilleure "des plaques de ciment qui tombent" poursuit cette mère de six enfants, qui montre la fuite du robinet. "Je suis en colère" ajoute-t-elle, "c'est invivable ici!", évoquant encore des "cafards" ou "des rats" aperçus aux abords des immeubles et dans les parties communes.

Louise décrit son logement de la cité de l'Europe. Partager le son sur : Copier

Un conciliateur nommé le mois dernier

Comme les autres habitations de cette cité de 800 logements, l'appartement de Louise a pourtant été rénové entre 2012 et 2014. Emmaüs Habitat, le bailleur, dit avoir investi 17 millions d'euros pour l'électricité, les sols, les peintures, les équipements sanitaires des appartements, mais aussi les peintures extérieures, les jardins et les parties communes. "C'est hallucinant" dénonce Mohammed Maatoug, le président de l'amicale des locataires de la cité de l'Europe, qui estime que les travaux ont été faits "au rabais".

Au mois d'octobre, il a organisé une manifestation des habitants devant le siège d'Emmaüs Habitat à Clichy-la-Garenne. Depuis un conciliateur a été nommé. Il rencontrera les locataires et le bailleur pour la deuxième fois lundi (9 janvier). Le détail des charges sera examiné. Les locataires estiment qu'elles sont trop élevées.

Les locataires prêts à "bloquer les loyers"

Mais Mohammed Maatoug demande des réponses rapides : "s'il faut bloquer les loyers on bloquera les loyers, s'il faut aller en justice, on ira en justice" prévient-il. "On a lancé un diagnostic dans tous les logements et on va voir si c'est autant de logements que ce qu'on peut dire, mais on pense que ce n'est pas autant que cela" répond Delphine Depaix directrice des politiques sociales chez Emmaüs Habitat. Elle promet de remettre le résultat de ce diagnostic dans le courant du premier trimestre.

Elle reconnaît également un problème de ventilation dans les appartements, pour lequel le prestataire a été remercié. "Cela n'a pas de lien avec les travaux de réhabilitation" précise cependant Delphine Depaix.

Les locataires dénoncent une réhabilitation mal réalisée. Partager le son sur : Copier