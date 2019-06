Une mission parlementaire pour financer la lutte contre l'érosion des côtes en Picardie

Ault, France

Ault va probablement s'offrir une nouvelle jeunesse. La commune du littoral picard a reçu ce jeudi une mission parlementaire, envoyée par le ministère de l'écologie. L'objectif était d'évaluer les risques causés par l'érosion progressive des falaises crayeuses qui grignote et dégrade le territoire. Emmené par le député de Vendée Stéphane Buchou, ce comité national pour la gestion intégrée du trait de côte a procédé à une visite minutieuse, de la promenade sur la jetée jusque sur les hauteurs de la ville.

Une visite cruciale

Parmi les buts de la journée, celui de convaincre l'État d'un engagement plus important pour la gestion du littoral, au-delà des 7 millions d'euros actuellement versés. Jugée obsolète, la construction des ouvrages de défense en pied de falaise, comme les digues, n'est plus financée. Une participation plus grande permettrait à la mairie de Ault d'alléger la part de son budget lié aux travaux d'aménagement, commencés en 1981, et qui coûtent un peu plus de 200 000 euros par an en moyenne. Après sa visite, cette mission parlementaire rendra son rapport à l'Assemblée Nationale à la fin de l'été. Le nouveau budget sera voté par les députés d'ici la fin de l'année.

Tous ces travaux ont grevé le budget de la ville : on commence seulement à émerger !" - Marthe Sueur, maire de Ault

Maire de Ault, Marte Sueur (au centre) est attentive à l'inspection de la mission parlementaire envoyée par le ministère de l'Ecologie. © Radio France - Alexandre Lepère

Un plan de transformation déjà acté

Mais si le nouveau plan d'investissement de l'État n'est pas encore connu, la commune a déjà un vrai plan d'attaque pour son embellissement. Le cœur du projet : la rénovation du quartier du Moulinet. Tout commencera réellement le 12 septembre 2019, avec la pose de la première pierre du futur centre culturel : une salle de spectacle modulable de 250 m², qui ouvrira en 2020, et accueillera jusqu'à 230 spectateurs. La ville d’Ault prendra en charge un tiers du budget pour la construction, le reste étant financé par le Département, la Région et l’État. Le montant des travaux est estimé à deux millions d'euros.

À proximité, des logements seront construits : 190 maisons et appartements, pour y vivre à l'année et comme résidences secondaires. Un peu plus bas, le Moulin de Pierre sera détruit. À la place, un hôtel 3 ou 4 étoiles est espéré, les négociations sont toujours en cours. Pour sécuriser les lieux, les sols seront imperméabilisés afin de régler les problèmes d'infiltration d'eau pluviale, très fréquents sur ce secteur de la commune.

La falaise va forcément continuer de se casser à certains endroits mais cela ne remettra pas en cause notre plan de rénovation des infrastructures " - Stéphane Bouthors, directeur de l'aménagement du Syndicat Mixte Baie de Somme.