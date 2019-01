AURA : les métropoles régionales attirent toujours plus d'habitants

Clermont-Ferrand, France

L'INSEE a fait le point sur les chiffres de la population de la nouvelle grande région, Auvergne-Rhône-Alpes.

Entre 201 et 2016, sa croissance démographique est importante +0,7%, supérieure de 0,3 point à la moyenne nationale.

Au 1er janvier 2016, elle comptait 7,9 millions d'habitants. Cela correpond à 560 000 habitants de plus en dix ans, entre 2006 et 2016.

Clermont-Ferrand et son dynamisme démographique

Les métropoles sont les établissements publics de coopération intercommunale les plus denses et les plus peuplés.

Pour la métropole de Clermont-Ferrand, la croissance passe de 0,2% entre 2006 et 2011 à 0,5% entre 2011 et 2016 grâce à l'inversion du solde migratoire.

Pour les quatre départements auvergnats, entre 2011 et 2016 le solde est positif grâce aux bons chiffres du Puy-de-Dôme +0,5%, également à ceux de la Haute-Loire. En revanche le solde est négatif pour l'Allier et le Cantal.

Ces chiffres s'expliquent par un solde naturel moyen, et par les forces et les faiblesses économiques d'un territoire, et par conséquent son attrait pour les plus jeunes des actifs.

Par ailleurs, l'INSEE informe que la nouvelle collecte de recensement débute ce jeudi 17 janvier. 8000 communes sont concernées sur le territoire. 1/5 des communes de -10 000 habitants seront concernés. 8% des habitants pour les communes plus grandes.