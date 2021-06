"On aura un peu les larmes" : l'impatience avant le passage du Tour de France dans l'Indre

Encore quelques heures de patience avant de pouvoir encourager les cyclistes du Tour de France dans l'Indre. Ce jeudi 1er juillet, la Grande Boucle fait étape dans le département. Une arrivée prévue vers 17h30 à Châteauroux mais plusieurs communes seront traversées auparavant : Écueillé, Luçay-le-Mâle, Valençay ou encore Levroux. L'excitation continue de grimper pour les passionnés de cyclisme. "On a des frissons quand on voit passer les coureurs, la caravane. Toute cette ambiance, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour un amoureux de vélo, le Tour de France, c'est grandiose", sourit Roland Delacoux, président de la section cyclisme de l'US Le Poinçonnet.

Un coup de projecteur sur le département de l'Indre

Beaucoup ont déjà prévu où ils seraient pour assister au passage de la Grande Boucle. "Sur l'avenue de La Châtre je pense. Près de la ligne d'arrivée si c'est possible. On y sera. Je pense qu'on aura un peu les larmes de les voir dans le département", explique Yves. Avec son vélo de course, il pédale régulièrement sur les routes de l'Indre dont certaines seront empruntées par les professionnels. "Ça sera différent à mon avis, ils iront largement plus vite", plaisante-t-il.

C'est une fierté de recevoir le Tour de France dans l'Indre

Le Tour de France est un événement vu par près de 4 millions de téléspectateurs français chaque jour. Diffusé en direct et en différé dans une centaine de pays à travers le monde. Une visibilité extraordinaire pour le Berry et l'Indre. "Les gens regardent le Tour de France pour voir les paysages. Là, ils vont connaître Châteauroux et la région. La lentille du Berry, les gens ne la connaissent pas mais on a beaucoup de choses à faire découvrir ici", souligne Jean-Paul.