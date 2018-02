Cette semaine, je teste la nouvelle gamme de jus détox @juicenantes qui se compose de 4 jus et un lait végétal. Ce sont des jus pressés à froid associés à un principe actif que de bienfaits et bons ingrédients pour stimuler votre système immunitaire. ~ Je vais les intégrer à mon alimentation cette semaine et je partagerais mes ressentis. ~ Ici de gauche à droite : Yellow : curcuma, ananas, pommes, passion et moringa. . Orange detox : maca, gingembre, citron, carottes et orange. . Green detox : kiwi, spiruline, épinards, citron vert et pomme. . Purple : betterave, poires, pommes, menthe et équibase. . Lait végétal : lait d’amandes. ~ Bonne semaine. ~ #juicenantes #detoxjuicenantes #juice #healthy #healthyfood #healthylife #lifestyle #juice #crossfitgirls #CrossFit #nantes

