Aurélie Gonet repart à l'aventure... en Bourgogne-Franche-Comté

Elle nous a fait rêver et réfléchir pendant des mois avec son périple à vélo jusqu'en Chine pour sensibiliser au cancer du sein : la Dijonnaise Aurélie Gonet reprend le guidon le 15 mai pour un voyage à travers la Bourgogne Franche Comté, beaucoup plus local mais toujours aussi passionnant.

Encore un périple pour notre aventurière dijonnaise Aurélie Gonet, de retour sur Raymond, son vélo. Pas pour faire Dijon - Pékin, mais pour faire Nevers - Morteau. Un nouveau projet toujours aussi pédagogique, baptisé "le tour des savoirs".

Pour cela, elle fait comme tout le monde, elle prend des vacances, de son boulot à l'Ecole nationale supérieure d'arts de Dijon. Alors de quels savoirs on parle ? Réponse d'Aurélie Gonet :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"A la fois des savoirs qui viennent des chercheurs, et puis des savoirs que les gens peuvent avoir, ça peut être un potier, un boulanger, etc. C'est vraiment l'idée : traverser la région pour récolter des savoirs. Il y a une rencontre qui se fait très facilement de part le vélo, et de part le fait que je voyage seul. Finalement, je fais un grand écart, je suis partie à l'autre bout de la planète et là je vais réutiliser la même formule dans la région, que je ne connais pas tellement bien finalement."

Là où le vent la mènera

Deux semaines de périple donc, avec une place toute particulière toujours laissée au hasard des rencontres, à la spontanéité humaine. "Trois ou quatre rencontres seront prévues avec des chercheurs. En revanche, entre ces rencontres, ce sera l'aventure. Là, je ne sais pas ce qui va se passer, et peut-être que les gens vont me conseiller d'aller voir quelqu'un qu'ils connaissent, ou dont ils ont entendu parler, et j'irai les rencontrer."

Passages obligés, ces rencontres avec des scientifiques de la région se feront sur des thématiques variées, très actuelle aussi : _"_Par exemple une anthropologue dans le Morvan, qui s'intéresse à la transmission de l'histoire des Morvandiaux, des climatologues à Beaune qui travaillent sur les vignes, et aussi un géographe du côté de Morteau qui s'intéresse aux frontières", précise l'aventurière.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces deux semaines s'organisent aussi autour d'un travail universitaire sur les réseaux, "une biennale arts & sciences organisée par les universités de Bourgogne et de Franche-Comté, ça s'appelle "Réseaux partout tu tisses". La thématique, c'est le réseau. Ce voyage c'est aussi expérimenter la notion de réseau, je vais partager comme je l'ai fait pendant mes autres voyages sur mes réseaux sociaux."