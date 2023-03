Aurélie Valognes présente son nouveau roman "L'Envol" sur France Bleu Nord

Ce mercredi, Jean-Sébastien Lebon recevait l'autrice à succès Aurélie Valognes à l'occasion de la sortie de son neuvième ouvrage "L'Envol " aux Editions Fayard.

Elle nous présente l'histoire du livre, le pourquoi de ce nouveau roman.

Aurélie Valognes présentera et dédicacera son livre ce vendredi 3 mars à 17h30 à L'Espace Garage, Boulevard Carnot à Lille.

L'Envol - le neuvième roman d'Aurélie Valognes © Radio France - Jean-Sébastien Lebon

"Je me mets moi-même une pression pour sortir un livre par an."

Un entretien où Aurélie Valognes se confie sur sa façon d'écrire des histoires, certaines restent à l'état de premier jet, d'autres deviennent des romans.

Le résumé :

Entre une mère et sa fille, l’amour reste toujours fragile.

Entre bienveillance et malentendus, envie d’être ensemble et désir d’émancipation, portraits croisés d’une mère célibataire et de sa fille unique. D’abord fusionnelle, leur relation se distend quand l’école puis l’ascension sociale de la fille viennent heurter les rêves plus modestes de la mère.

Un roman touchant, beau et émouvant sur l’amour filial, qui interroge les différences de classes, les notions de réussite et de bonheur, et qui pose surtout la question que nous avons tous dû affronter : peut-on grandir sans trahir ?