Auréolé d'une 3 ème étoile au Michelin, le chef Laurent Petit retrouve sa brigade à Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie

Annecy-le-Vieux, Annecy, France

Lendemain de fête, et service, mémorable ce mercredi au Clos des Sens à Annecy-le-Vieux.

Laurent PETIT et son épouse Martine dirigent Le Clos des Sens depuis 26 ans © Radio France - Marie AMELINE

Comme d'habitude, la salle du restaurant nichée sur les hauteurs du lac d'Annecy en Haute-Savoie, affichait complet. Mais, au moment de leur réservation, les clients qui se trouvaient là , ne pensaient pas manger dans une telle effervescence, et surtout dans un 3 étoiles.

Betteraves, choux, endives, écrevisses et poissons du lac sont les stars de la carte du Clos des Sens © Radio France - Marie AMELINE

En début de semaine, à Paris, le chef du Clos des Sens, Laurent Petit, a en effet décroché le Graal, la récompense suprême, une 3ème étoile.

La récompense de toute une équipe a souligné toute la journée, le cuisinier au franc-parler et aux choix culinaires revendiqués et assumés, comme ceux de ne plus proposer de viande à sa carte, et de ne travailler que des produits locaux, sélectionnés par ses soins, pour une cuisine simple lisible pour le client.