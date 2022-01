Auriat : une association cherche deux pilotes pour se lancer dans le 4L trophy

L'association Cicasport, basée à Auriat, recherche deux volontaires pour participer au 4L trophy : un rallye d'orientation qui traverse l'Espagne et le Maroc, du 5 au 15 mai 2022. L'association prêtera la voiture.

L'association creusoise Cicasport, dédiée aux sports mécaniques, recherche un duo de pilotes pour participer à l'édition 2022 du 4L trophy. Ce rallye solidaire partira de Biarritz le 5 mai prochain. Il passera ensuite par l'Espagne, destination Marrakech au Maroc. L'association Cicasport dispose de deux voitures 4L pour participer à cette grande aventure. Malheureusement, l'un des équipages s'est récemment désisté.

Pas question de laisser l'une des deux voitures au garage!

Le président de l'association, Paul Lerousseau lance donc un appel à tous les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. L'épreuve s'adresse aux filles comme aux garçons, âgés de 18 à 28 ans. Il faut bien entendu avoir le permis de conduire.

Bien souvent l'une des principales difficultés pour les jeunes qui souhaitent participer à cette course d'orientation est de se procurer une voiture 4L en bon état.

En l'occurrence, l'association Cicasport dispose déjà du véhicule. Elle a prêté sa première voiture à différents équipages, afin de participer à toutes les éditions entre 2016 et 2020. Cette année elle a acquis une deuxième voiture.

Qu'est-ce que le 4L trophy?

Le 4L trophy est une "course d'orientation façon Paris-Dakar", peut-on lire sur le site de l'évènement. Ce rallye traverse trois pays et se termine dans les dunes du Sahara. Il ne s'agit pas d'une course de vitesse : le classement "est uniquement basé sur le kilométrage parcouru", indiquent les organisateurs.

Il s'agit également d'une épreuve solidaire puisque les véhicules sont aussi chargés d'amener des fournitures scolaires et sportives pour permettre aux enfants marocains d'avoir de meilleurs conditions d'éducation.

Vous pouvez contacter l'association cicasport au 06.77.71.79.48.