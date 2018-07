C'est l'histoire d'un vol d'orange dans le village, et à la fin le voleur c'est le maire d'Auribeau. Son bureau est perquisitionné, son écharpe tricolore arrachée.

Ce scénario, le maire de la commune, Jacques Varrone, ne le digère pas. Cette pièce de théâtre, jouée le 15 juin dernier dans une salle publique de La Roquette-sur-Siagne devant les parents d'élèves et l'adjointe aux affaires scolaires, fait désormais polémique. Une mise en scène inspirée d'ateliers d'écriture avec les élèves, préparée durant une année.

C'est la fonction de maire qui est "injustement mise à mal", selon Jacques Varrone. "Sous couvert d'humour et de pédagogie, on ne peut diffamer une fonction d'élu, et cette pièce jette la suspicion à l'égard d'un représentant de la République."

On est davantage dans la perversité que dans l'humour. A cet âge, les esprits des enfants sont malléables, si c'est cela l'instruction civique à l'école ! -Le maire d'Auribeau-sur-Siagne

De l'humour mal interprété ?

Jacques Varrone n'a pas assisté au spectacle, mais il explique que des parents d'élèves l'ont alerté, au lendemain de la représentation. Il a fait un signalement à l'inspecteur d'Académie qui est en train d'instruire l'affaire, "évaluer le degré de maladresse, d'imprudence,et d'implication des personnels" dans ce spectacle, précise l'inspecteur.

Des enseignantes ont envoyé un mot d'excuse au maire, regrettant "l'interprétation qui a pu être faite de la pièce". Une maman d'élève, qui souhaite garder l'anonymat, parle d'un "spectacle humoristique, le soir-même tout le monde était ravi, les enfants se sont bien amusés, c'était du second degré et en aucun cas le maire ou les valeurs de la république ont été visées."