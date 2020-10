Aurons-nous des champignons cette année en Côte-d'Or ?

Il a beaucoup plu en ce début de mois d'octobre. Le vendredi 2 des pluies abondantes se sont abattues sur le département. En à peine quelques heures on a eu droit sur Dijon à 72 millimètres de pluie! Le record d'octobre 1952, 53 millimètres, a donc été largement battu !

Trois quart d'heures en forêt pour un petit cèpe, Serge, n'est pas déçu pour autant il reviendra ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Serge a trouvé un tout petit cèpe en 45 minutes

Après la sécheresse de ces derniers mois est-ce que ces pluies ont contribué à faire pousser les champignons ? En forêt domaniale d'Izeure on a croisé la route de Serge, un dijonnais de 65 ans, qui vient ici très régulièrement. "J'ai trouvé un petit cèpe mais bon j'ai tourné pendant trois quart d'heures à peu près. Il n'y a pas d'autres champignons, même les non comestibles ne sont pas présents" dit-il résigné.

Joël Marceaux compte bien trouver un peu plus de champignons d'ici quelques jours... et des comestibles si possible ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Où sont les girolles et autres trompettes de la mort ?

En cette période de l'année dans cette forêt on devrait trouver des girolles, des trompettes de la mort, des cèpes et autres bolets en abondance. En compagnie d'un spécialiste, Joël Marceaux 58 ans secrétaire de la société mycologique de Côte-d'Or, on arpente les sous-bois. Mais pas d'exception pour ce passionné de champignons, lui non plus n'en trouve pas. La sécheresse de ces derniers mois a fait des dégâts et comme ces dernières années les champignons se font rares. Hormis quelques rosés-des-près, pas grand chose à mettre dans le panier.

"On espère une poussée pour la semaine prochaine"

"On espère, parce qu'il faut être positif dans la vie, que grâce aux pluies du 2 octobre il y aura bientôt un déclenchement. Il faut que le mycélium présent en sous-sol réagisse, s'il n'est pas mort."

Attention au coup de froid

Joël reste confiant : "J'espère que nous aurons une explosion des champignons la semaine prochaine, s'il n'y a pas de coup de froid comme c'est prévu, c'est tout à fait possible et il faudra en profiter parce qu'en général cela dure une petite dizaine de jours".

L'appli champignouf

En attendant comme il y a peu de champignons en ce moment, dès qu'on en trouve un on a envie de le passer à la casserole ! Si vous avez le moindre doute montrez le à votre pharmacien ou aux bénévoles de société mycologiques comme Joël. Il existe aussi des applications comme champignouf qui permettent, sur photo, de déterminer l'espèce d'un champignon. C'est bluffant mais attention ce n'est pas une garantie à 100%.

La société mycologique de Côte-d'Or propose des sorties

Vous voulez en savoir plus sur les champignons ? Rendez-vous sur le site de la société mycologique de Côte-d'Or. Elle organise des sorties sur le terrain en ce moment tous les lundis.