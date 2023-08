Auteur de harcèlement scolaire : "J'ai appris le respect" confie un jeune mosellan

Mathis (son prénom a été changé) tente de réparer sa faute. Suite à une plainte déposée à la gendarmerie, ce jeune Mosellan de 16 ans a été condamné à une mesure de réparation pénale. Tous les quinze jours, durant quatre mois, il a dû rencontrer une éducatrice. "J'ai appris le respect" confie-t-il. "J'ai harcelé, mais j'aurais pu être moi aussi harcelé. Et j'aurais fait la même chose que la personne que j'ai harcelée : je serais allé chez les gendarmes porter plainte."

Durant ses échanges, au sein de l'association AAESEMO (association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert), il a été invité à réfléchir à son comportement, à ses actes. Et à leurs conséquences parfois terribles, comme ce fut le cas pour le jeune Lucas à Golbey , ou la jeune Lindsay, dans le Pas-de-Calais . "Une personne qu'on harcèle peut se mutiler, être poussée au suicide…" Si Mathis achève sa peine, il souhaite poursuivre ce travail et porter encore le message de sensibilisation et de prévention qu'il a appris.

220 peines de réparation pénale en Moselle

L'AAESEMO intervient tout au long de l'année dans les établissements scolaires de Moselle. "Dans chacune des interventions, nous repérons au moins trois situations de harcèlement scolaire dans une classe" explique Ophélie Février coordinatrice et éducatrice spécialisée. Le harcèlement peut être physique, verbal, social, et de plus en plus numérique. Elle a vu l'évolution et l'importance prise par les réseaux sociaux dans les cas de harcèlement. "Ils n'ont pas de limite et sont utilisés maintenant aux plus bas âges." Alternative à la prison, la réparation pénale a déjà été prononcée à 220 reprises en Moselle. Mais pour les faits les plus graves, la peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison.