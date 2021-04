Autisme : Emmanuel Macron visite un pôle pilote de prise en charge à Saint-Égrève

Emmanuel Macron a choisi l'Isère pour ce premier déplacement après les annonces de mercredi soir. Mais le sujet est légèrement différent du reconfinement et des mesures de protection contre le coronavirus. Il s'agit de la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme.

Le Président de la République est arrivé autour de 11 heures trente

Emmnanuel Macron visite le Pôle hébergé par le Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI). Les plateformes comme celles de Saint-Égrève font partie des nouveautés du plan quinquennal lancé en 2018 pour la prise en charge de l'autisme. Le président vient donc constater l'avancée des travaux et la progression de la prise en charge.

8000 enfants naissent autistes chaque année en France

En France, 8000 enfants autistes naissent chaque année. C'est 1 pour 100 d'après les chiffres de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). La prise en charge commence par la détection et là, la France avait visiblement un gros retard pour aider au diagnostic précoce et donc à la prise en charge.Diagnostiquer tôt, c'est une des missions de l'antenne iséroise où l'on trouve une unité dite "Denver" qui s'occupe précisément des enfants de 1 à 3 ans. Les spécialistes de Saint-Égrève savent poser un diagnostic ou non d'autisme sur leurs très jeunes patients. Dès lors, les familles peuvent être accompagnées, aidées, y compris financièrement. La méthode fonctionne, affirment ces spécialistes qui essaient au maximum d'aider les familles, de travailler avec elles, et de permettre à ces enfants de rester dans une école, dans un cursus le plus classique, le plus inclusif possible.