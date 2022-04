Autisme et scolarité : le combat quotidien des parents d'Enzo

À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, le 2 avril, France Bleu a rencontré les parents d'Enzo, 9 ans, atteint de TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) et scolarisé dans une école dite "ordinaire". Ses parents se heurtent quotidiennement à de nombreuses difficultés.

Enzo Mahni a 9 ans et si vous le croisez dans la rue avec ses parents Dalila et Mohand vous ne vous douteriez pas que ce petit garçon plein de vie est atteint d'autisme. Il est le benjamin d'une fratrie de trois enfants avec Laure, 25 ans, et Ltitia, 20 ans, qui elle aussi est atteinte de troubles du spectre de l'autisme (TSA). Élève en classe de CE1, Enzo est inscrit dans une école élémentaire dite "ordinaire". Malheureusement, cette scolarisation ne se fait pas non sans difficulté. C'est un combat au quotidien.

Enzo avec sa maman et ses deux sœurs, Laure et Lætitia - D. & M. Mahni

L’autisme n'est ni une maladie ni un problème psychologique, il s'agit un trouble neurodéveloppemental qui touche le comportement, la communication, le langage ou les interactions sociales. En 2018, selon l'Inserm, environ 700.000 personnes sont concernées en France par les troubles du spectre de l'autisme, dont 100.000 ont moins de 20 ans.

Les parents d'enfants autistes sont depuis de nombreuses années confrontés à des problèmes d'inclusion dans les écoles dites "normales". En 2018 avant la loi pour une École de la confiance promulguée l'année suivante, seulement 30 % des enfants autistes étaient scolarisés en maternelle, souvent à temps partiel, et 40 % en école élémentaire. La loi du 28 juillet 2019 prévoit l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans pour tous les enfants. À la rentrée 2020, quasiment 41.000 enfants autistes sont scolarisés en milieu ordinaire.

Malgré des créations de classes et des recrutements de professeurs ressources "troubles du spectre de l'autisme", de nombreux parents rencontrent toujours des problèmes pour scolariser ou maintenir dans des établissements ordinaires leur enfant. Dalila et Mohand Mahni sont confrontés quotidiennement à ces problématiques pour leur fils Enzo scolarisé en CE1.

Notre combat maintenant pour Enzo, c'est de le laisser à l'école le plus possible pour qu'il puisse déjà côtoyer des enfants "normaux" et puis peut-être évoluer - Mohand Mahni

Un combat au quotidien

L'autisme d'Enzo a été diagnostiqué très tôt. Ses parents l'inscrivent dans une école maternelle de leur quartier parisien et avertissent le directeur. Un accompagnement est mis en place avec l'intervention d'une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) qui, sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant, aide à favoriser l'autonomie d'Enzo.

On va dire qu'à la maternelle, ça s'est bien passé parce qu'il [Enzo] restait juste toute la matinée, il restait même pour la cantine - Dalila Mahni

Lors de la rentrée d'Enzo dans son école élémentaire, les choses se sont compliquées. Ses parents se sont trouvés confrontés à une certaine intransigeance du directeur qui restreint drastiquement la durée de présence d'Enzo dans son établissement. Il souhaiterait qu'Enzo soit accueilli dans une structure plus adaptée comme un institut médicoéducatifs (IME) qui accueille les enfants et adolescents atteints de handicap mental présentant une déficience intellectuelle liée à des troubles neuropsychiatriques (troubles moteurs et sensoriels, troubles de la communication).

Enzo et sa mère devant un carrousel - M. & D. Mahni

Du coup, pour eux, c'est comme si c'est un fardeau. Un enfant autiste dans une école, c'est un fardeau pour les maîtres ou les maîtresses - Dalila Mahni

Malgré l'accord de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) pour la scolarisation d'Enzo dans une école élémentaire ordinaire, il ne peut y rester qu'une heure et demie chaque jour : "Il peut travailler de 9 h jusqu'à 10 h et après, c'est la récré et le temps de remonter, hop, c'est fini, Enzo rentre à la maison." Dalila Mahni a dû arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper de son fils.

Après, là, il y a un vide. Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant ? - Dalila Mahni

L'école dispose d'une AVS pour Enzo et deux de ses camarades, mais son père déplore le manque de formation aux troubles du spectre de l'autisme : "Quand ils en ont une [AVS], c'est pour tout le monde. Donc il faut qu'ils se la partagent. Des fois, il se retrouve sans rien du tout."

On voudrait qu'Enzo ait une AVS pour lui seul - Mohand Mahni

Un accompagnement sur mesure et individualisé

Les parents d'Enzo sont adhérents à l'association Vaincre l'Autisme qui propose avec sa Futuroschool un accompagnement des parents et des établissements scolaires. Trois jours par semaine, une intervenante accompagne l'AVS de l'école d'Enzo pour l'aider à gérer les troubles du petit garçon : "Et du coup, l'école, elle a une aide. Elle n'est pas toute seule, l'école."

La Futuroschool applique la méthode ABA (Applied Behavior Analysis ou Analyse appliquée du comportement) qui permet un accompagnement sur mesure, individualisé, régulièrement évalué et adapté à l'enfant. Afin d'aider au mieux son fils, Dalila Mahni s'est formée à cette approche comportementale pour l'accompagner au mieux dans son quotidien et développer son autonomie.

On fait répéter l'enfant pour qu'il assimile et quand il a assimilé, on le récompense et ça le motive à faire des efforts - Mohand Mahni

Les parents d'Enzo ont pu constater de réels progrès, que ce soit dans l'apprentissage scolaire ou bien encore le langage.

Un moment de complicité entre Enzo et son père - D. & M. Mahni

Surtout, ne pas baisser les bras

Au quotidien, la vie avec un enfant autiste peut s'avérer difficile émotionnellement. Mohand Mahni conseille aux autres parents concernés par l'autisme de ne pas montrer à leur enfant que l'on est stressé ou paniqué, car ça décuple leur anxiété. Tout ce que le parent peut ressentir, l'enfant le ressent en retour. Et surtout, il ne faut pas rester seul face à l'adversité et se rapprocher d'associations ou de parents qui sont confrontés aux mêmes problématiques : "Il faut toujours se montrer fort. Il faut toujours être positif."

Et il faut surtout, surtout, surtout se battre, se battre, se battre et pas lâcher - Mohand Mahni

Enzo et son père sur le port de la Ciotat - D. & M. Mahni