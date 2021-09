Témoignage : Céline, atteinte d'autisme, fait sa première rentrée dans une unité spécialisée à Billère

Une toute nouvelle unité d'accompagnement des enfants atteints d'autisme ouvre ses portes cette année dans une école de Billère. Elle permet de travailler au plus près des élèves, en classe de maternelle. Céline, 4 ans et demi, y fait sa rentrée en moyenne section ce mardi 7 août.

Des milliers d'enfants font leur rentrée à l'école en ce moment, et parmi eux, dans les familles et dans les classes, il y a aussi des enfants atteints d'autisme. Il s'agit d'un handicap, un trouble du développement, qui touche environ 700 000 personnes en France. Les enfants autistes vont à l'école comme les autres, avec des accompagnateurs (AEEH). Mais il existe aussi des unités spécialisées au sein des établissements pour les prendre en charge.

La deuxième unité du Béarn

A Billère, une unité de ce type ouvre ses portes pour cette rentrée 2021 dans l'école Lalanne. C'est une UMA, une Unité Matériel Autiste, où les enfants seront accueillis en maternelle à partir de ce mardi 7 août. C'est la deuxième unité pour les enfants autistes en Béarn après celle de Bizanos. Elle permet un accompagnement quasi individuel, avec huit encadrants pour sept enfants, mais aussi un orthophoniste, ou encore un psychomotricien pour les aider à se développer. Et parmi les enfants qui font leur rentrée là-bas, il y a Céline, 4 ans et demi, qui rentre en moyenne section. Elle a été diagnostiquée autiste cette année.

"Céline a de la chance d'avoir une place dans cette unité, c'est rare" se réjouit sa mère, Hanadi Zahlout. "Elle ne répond pas quelquefois quand on parle avec elle, elle ne fait pas de connexion visuelle, et elle est toujours dans son monde, elle chante beaucoup. Pour moi le plus important, c'est de travailler grâce à la scolarité son autonomie, et de développer sa capacité à elle. Je pense que Céline va gagner beaucoup plus de temps, de capacité, et d'expérience à l'unité de Billère".

Le dispositif UMA est financé à la fois par l'Agence Régionale de Santé et par l'Education Nationale. Les enfants sont accompagnés jusqu'à la sortie de la maternelle, ce qui veut dire que Céline pourra entrer en CP dans une école ordinaire.