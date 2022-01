Autisme : qui veut jouer avec Lisandro ? Ses parents cherchent 35 bénévoles

Lisandro est un petit garçon de six ans qui souffre de troubles autistiques. Ses parents cherchent trente-cinq bénévoles pour jouer avec lui à Évreux. Élise et Jean-Pierre veulent expérimenter la méthode 3 I pour permettre le développement de leur fils afin qu'il puisse aller à l'école.

Lisandro, diagnostiqué autiste à l'âge de deux ans, n'est pas un autiste Asperger, "plutôt un autiste modéré à sévère, il est non verbal aujourd'hui mais il a une joie de vivre et est un peu chahuteur" explique sa mère Élise Perrier, qui veut, après plusieurs essais infructueux, tester la méthode 3 I, "une méthode développementale qui s'appuie sur l’interaction par le jeu".

Les parents de Lisandro cherchent donc trente-cinq bénévoles pour se relayer auprès de leur fils, du lundi au dimanche, de 9H00 à 12h00 et de 14H00 à 18h30 par sessions d'une heure et demie. Et déjà les premiers bénévoles se manifestent, "une petite fille de quatre ans dont la meilleure amie est autiste et qui veut venir jouer avec Lisandro ou la grand-mère d'un enfant autiste dans le sud de la France" rapporte Élise Perrier qui estime que la diversité des profils, "c'est ce qui fait la richesse de la méthode, chacun apporte son expérience".

La méthode 3 I aidera pas à pas Lisandro à sortir de sa bulle - Élise Perrier

Pour jouer avec Lisandro, dans sa future maison à Évreux où il emménagera avec ses parents d'ici fin janvier 2022, une salle de jeux avec toboggan, balançoire et trampoline, "tout ce qui faut pour permettre aux bénévoles d'être créatifs". Les parents, "heureux et un peu inquiets de se lancer dans cette aventure", pourront aussi souffler un peu : "Lisandro dort très peu et on est soulagé d'avoir une grande famille qui va se former autour de lui parce que le handicap isole un peu" constate Élise.

Élise Perrier détaille la mission des futurs bénévoles Copier

Jeu et interaction pour la méthode 3 I

La méthode 3 I, développée par l’association Autisme Espoir Vers l’École, se décompose en trois phases : "Une première phase basée sur l'interaction pour que Lisandro imite les bénévoles, une deuxième avec la mise en place d'apprentissages et une troisième phase où l'enfant réintègre peu à peu l'école" précise Élise Perrier.

L'idée, c'est qu'il puisse rejoindre un cursus normal de scolarité - Elise Perrier

José Da Cunha, futur bénévole qui a déjà expérimenté la méthode 3 I avec Tommy, se souvient très bien de sa première rencontre avec le jeune autiste de neuf ans : "Panique totale !" sourit-il, "on découvre un enfant, on a un certain nombre de choses à faire avec lui, mais on ne sait pas si on les fait bien".

On a une bouée de sauvetage, une caméra dans la salle, qui nous permet ensuite de regarder ce qu'on a fait - José Da Cunha

José Da Cunha, futur bénévole, et Élise Perrier, la mère de Lisandro © Radio France - Laurent Philippot

Au fil des mois, "il y a des liens qui se créent, des complicités, des taquineries" assure José Da Cunha. Tommy a pu, grâce à la méthode, aller à l'école. Pour accompagner les bénévoles, "une psychologue va les former lors d'une session de trois heures et superviser tous les interactions avec des retours réguliers et des réunions sept fois par an" détaille Élise Perrier.

REPORTAGE - Les parents de Lisandro cherchent 35 bénévoles pour jouer avec leur fils, autiste Copier

Si voulez faire partie des bénévoles pour aider Lisandro, vous pouvez contacter Élise Perrier au 06.72.66.58.06 ou par mail @aidonslisandro@gmail.com.