Autisme: une maman strasbourgeoise lance un appel pour trouver des bénévoles

Le quatrième plan autisme est lancé ce jeudi 6 juillet depuis l'Elysée. A Strasbourg, le petit Okan 3 ans souffre d’"autisme léger". Sa maman pense avoir trouvé une méthode efficace pour son fils et cherche une quarantaine de bénévoles.

En France, 650 000 personnes seraient atteintes d'autisme. Ce trouble se détecte généralement vers trois ans. Ce fut le cas pour le petit Okan diagnostiqué il y a un an en juin 2016. « Il ne répondait pas forcément quand on l’appelait. A 20 mois, il ne disait pas maman ni papa, il ne faisait pas de petites phrases », raconte sa maman Meltem.

Le petit Okan vient d'avoir trois ans - Meltem

"Il ne disait pas maman ni papa"

Inquiets, les parents se tournent vers plusieurs spécialistes pédiatres, psychologues, orthophonistes, pédopsychiatres... Il faut des mois avant que le diagnostic ne tombe : autisme léger. « C’était dur, j’ai perdu 10 kilos », poursuit Meltem. Mais la jeune femme ne lâche rien, elle multiplie les rendez-vous médicaux, inscrit son fils à l’école çà Strasbourg. « Quand je cherchais Okan, il était souvent seul dans un coin, le dos tourné au reste de la classe, ça me brisait le cœur », se souvient Meltem qui essaye de trouver une solution pour mieux accompagner son fils « il voyait une psychomotricienne une demi-heure le lundi et une psychologue une demi-heure le mardi, je voulais plus ».

Une méthode qui nécessite quarante bénévoles

Meltem fait des recherches et tombe sur la méthode dites des "3i" pour intensive, individuelle et interactive. Cette méthode n’est pas reconnue par la Haute Autorité de Santé faute de recherches suffisantes, mais la HAS a lancé une étude après le plébiscite de parents. « C’est une méthode de jeu où l’on suit l’enfant, on l’imite et ça marche pour Okan. Quand je l’imite il me regarde. Il lance une voiture, je lance une voiture, il regarde, il s’ouvre à nous, il nous accepte un peu dans son monde ».

La maman d'Okan nous explique cette méthodes des 3i Copier

Les séances sont filmées et analysées par une psychologue encadrée par l'association AEVE. (autisme espoir vers l'école). Cette méthode est difficile à mettre en place, il faut créer une salle de jeu adaptée et surtout trouver quarante bénévoles qui se relaient pour jouer chaque jour pendant 1h30 avec Okan. 18 personnes se sont déjà portées volontaires, parmi elles Sophie « j’ai été touché par cette histoire, j’ai longtemps hésité car il faut pouvoir trouver 1h30 par semaine, mais je voulais aider, et j’y crois». Sophie a aidé Meltem à créer une page Facebook « Je m’appelle Okan » pour raconter ce projet.

Si vous êtes intéressés pour devenir bénévole, vous pouvez contacter Meltem au 06 46 16 16 09