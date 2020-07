Il y aura finalement soixante voitures au départ des 24h du Mans les 19 et 20 septembre prochain. C'est la première fois depuis 1968 que la course est reportée.

Auto 24h du Mans : 60 engagés pour la 88ème édition les 19 et 20 septembre

Soixante voitures vont participer à la 88ème édition des 24H du Mans les 19 et 20 septembre, a indiqué l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) ce vendredi dans un communiqué. Il y en aura seulement six dans la catégorie reine LMP1.

La catégorie LMP1 comprendra notamment deux Toyota, le constructeur japonais visant une troisième victoire consécutive dans la Sarthe. On trouvera également deux voitures de l'écurie suisse Rebellion, une Enso de l'écurie autrichienne ByKolles et une Ginetta engagée par l'écurie britannique LNT indique le communiqué de l'ACO.

Ce sera la dernière course des LMP1 Hybrides, qui verront une nouvelle catégorie, les "Le Mans Hypercars", leur succéder au Mans en juin 2021.

Dans les autres catégories, il y aura 24 LMP2, 7 LM GTE PRO et 23 LM GTE AM.

Le départ de l'épreuve sera donné le 19 septembre à 14H30

Des villages pour le public

Rappelons que l'épreuve a été reportée de juin à septembre en raison de l'épidémie de coronavirus. C'est la première fois depuis 1968 que l'épreuve mancelle n'a pas lieu en juin. Les spectateurs seront admis par le biais d'une organisation en plusieurs "villages". Chacun ne pouvant accueillir plus de 5.000 personnes pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. Ces villages seront strictement indépendants les uns des autres afin de limiter les flux de spectateurs et seront identifiés par une couleur spécifique. Le port du masque sera obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans.

À lire aussi : 24H du Mans : plusieurs zones avec moins de 5.000 spectateurs, le pesage à huis clos