Auto-écoles : dans les Landes, pas d'embouteillage pour passer le permis de conduire

Des listes et des listes d’attente dans les auto-écoles… Depuis hier lundi, les examens de permis de conduire ont repris officiellement en France, après des semaines d’arrêt. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, tout examens confondus, près de 400 000 candidats attendent de pouvoir se présenter aux examens. Une situation très tendue au niveau national, mais bien plus rassurante dans les Landes.

Une semaine d'examens en avance

En France, la crise sanitaire a entraîné l'annulation de plus de 350 000 examens pratiques du permis de conduire, toutes catégories confondues, selon la délégation interministérielle à la sécurité routière. Une situation bien différente de celle des Landes.

Selon l'antenne départementale du Conseil National des Professions de l'Automobile, les examens ont repris depuis une semaine dans le département, notamment grâce à l'accord des examinateurs, presque tous de retour au travail.

Une bonne chose pour Hélène Thiéblin, enseignante de conduite à Tartas : "J'avais neuf élèves qui devaient passer leur permis de conduire dans les deux semaines qui suivaient la date du confinement, mais grâce à la semaine qui vient de passer, j'ai déjà pu faire passer 6 élèves."

Des examens plus longs, à cause des consignes sanitaires

Pour cette enseignante de conduite, le département des Landes connait une situation bien plus confortable qu'ailleurs en France : "Cette semaine je vais encore pouvoir faire passer 3 élèves, puis ce sera 4 la semaine prochaine. On est vraiment privilégiés, on a beaucoup de chance. C'est génial d'avoir des examinateurs qui nous permettent de faire passer les examens."

Même si les examens ont repris dans le département, ils sont toutefois moins nombreux qu'avant la crise sanitaire. Le protocole sanitaire sanitaire à suivre rallonge considérablement le temps des passages : le port du masque, la désinfection de la voiture entre chaque candidat, l'aération du véhicule. Dans les Landes, 11 candidats peuvent passer par jour, contre 13 ou 14 auparavant.