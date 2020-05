Déconfinement : les auto-écoles rouvrent avec mesures sanitaires et délais rallongés

Un mélange de soulagement et d'inquiétude pour les Bretons qui passent leur permis de conduire : les auto-écoles peuvent de nouveau rouvrir depuis ce mercredi. Mais sans protocole sanitaire défini au niveau national, c'est de leur propre chef qu'elles doivent définir leurs gestes barrières, et aucune date de reprise des examens pour la conduite n'est arrêtée.

Mesures sanitaires renforcées

Plus question pour les élèves de s'installer au volant avec leur manteau et leur sac en début de cours dans les auto-écoles CER. "Ils laissent leurs effets personnels dans le coffre, indique Richard Thomas, qui gère trois agences à Brest. Il y a ensuite _tout un protocole de désinfection du véhicule, au début comme à la fin de chaque cours_". Poignée de portière et de réglage du siège, volant, console centrale, levier de vitesse... Tout est nettoyé avec une lingette et du produit.

"Cette double désinfection, ça permet aussi de rassurer chaque élève", estime Richard Thomas. Le masque est obligatoire, pour eux comme les moniteurs. "On a aussi des visières pour les moniteurs qui le souhaitent", précise-t-il. Libre à eux de les mettre ou non pour se protéger. Loane, qui reprend les cours, se dit "rassurée, je pense que c'est important". Des mesures définies au sein du réseau CER car la fameuse "fiche métier" pour les moniteurs de conduite n'a toujours pas été publiée.

Le port du masque est obligatoire pour les moniteurs comme les élèves © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Aucune date pour les examens

Conséquence de l'absence de protocole au niveau national : aucune date n'est pour l'heure fixée pour la reprise des examens de conduite (ceux du code ont pu reprendre dès le 11 mai chez des opérateurs comme La Poste). "Les inspecteurs demandent certaines mesures sanitaires, et il n'y a pas eu d'accord pour l'instant, indique Richard Thomas. Dès qu'on a des plannings d'examens, _on va placer en priorité les élèves qui étaient prévus pendant le confinement_". Dans les trois agences CER de Brest, cela concerne 70 à 80 personnes.

C'est le cas de Charlotte, une Brestoise, qui pourrait bien se retrouver bloquée. " Mon auto-école ne rouvre que le 25 mai, explique-t-elle. Je dois bientôt quitter Brest, mais je ne sais pas si je pourrai passer mon permis d'ici là. C'est le flou total !". "La demande est toujours forte à cette période puisqu'on est en fin de cursus scolaire et universitaire, mais on n'a rien à proposer à nos élèves", lance Richard Thomas.

Entre les deux mois de fermeture des auto-écoles, les nouveaux candidats au permis et les vacances d'été, pendant lesquelles les créneaux d'examens sont moins nombreux, les délais vont donc considérablement s'allonger. Le passage du permis pourrait bien être retardé de plusieurs mois pour certains élèves.