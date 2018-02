Craon, France

C'est sans doute l'une des révélations les plus importantes depuis le début de l'affaire Lactalis, l'affaire des laits en poudre pour bébés, contaminés par des salmonelles, et fabriqués sur le site Lactalis de Craon dans le sud Mayenne. La semaine dernière, le directeur général de l'Alimentation, Patrick Dehaumont, rattaché au ministère de l'Agriculture, a mis en cause la transparence de Lactalis. Le ministre de l'Agriculture veut donc durcir les règles.

Des autocontrôles positifs non transmis

Patrick Dehaumont a révélé, devant la commission des affaires économiques et sociales du Sénat, que des autocontrôles réalisés par Lactalis s'étaient révélés positifs aux salmonelles dans l'environnement de l'usine, mais aussi dans des produits, et que ces éléments n'avaient pas été transmis aux autorités.

"_Ce que l'on contraste, c'est qu'_il y a un décalage entre les éléments donnés au niveau de l'inspection, et ce que l'on a pu récupérer comme autocontrôles suite à la crise. Puisque des salomonella agona avaient été trouvées en 2009, 2014 et une sur des produits en 2011, et d'autres séroptypes en 2013 et 2014", a révélé Patrick Dehaumont.

Or, Lactalis a depuis le début de la crise déclaré que les salmonelles avaient été trouvées dans l'environnement de l'usine de Craon, mais pas dans les produits. Dans une interview au journal Les Échos du 1er février, à la question "Avez-vous trouvé des salmonelles entre 2005 et 2017 à l'usine de Craon", le PDG de Lactalis Emmanuel Besnier répondait "Oui, dans l'environnement", et qu'il ne pouvait "exclure que des bébés aient consommé du lait contaminé sur cette période". Il ne précise pas que des salmonelles ont aussi été trouvées dans des produits en 2011, si l'on en croit le directeur général de l'Alimentation.

Dans une lettre ouverte, Emmanuel Besnier mettait également en cause la fiabilité du laboratoire extérieur qui a réalisé "en 2017 plus de 16 000 analyses sur les produits finis, qui se sont tous avérées conformes".

"Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu un questionnement au niveau de l'entreprise".

Pendant plusieurs années, il y a eu des autocontrôles positifs dans l'environnement faisant apparaître des salmonelles qui n'ont pas été transmis aux autorités. Il y a eu au total 16 interventions en dix ans.

"Au-delà du fait que ça n'ait pas été transmis, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu un questionnement au niveau de l'entreprise sur le fait que _c'était quand même étonnant de retrouver une salmonella agona à plusieurs reprises au fil des années_, alors qu'on l'avait trouvée en 2005", a ajouté Patrick Dehaumont.

Les règles vont être durcies

Pour le directeur général de l'Alimentation, il faut donc à l'avenir "s'assurer de la transmission des autocontrôles produits par les entreprises, qui est une obligation réglementaire lorsque le produit est mis sur le marché". Il faut également améliorer "la transmission des autocontrôles environnementaux positifs".

Face à ces révélations, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a donc annoncé ce dimanche un durcissement des règles. Les résultats des contrôles sanitaires réalisés sur l'environnement d'une unité de production et pas seulement sur le produit lui-même devront aussi être communiqués aux pouvoirs publics.

Un amendement devrait être ajouté prochainement à la la loi.

On rappelle que 37 nourrissons ont été malades de salmonelloses en France ces derniers mois, ainsi que deux en Espagne et un autre probable en Grèce. La bactérie a également contaminé 25 autres bébés entre 2006 et 2016, selon l'Institut Pasteur, et 146 nourrissons en 2005, quand l'usine de Craon appartenait au groupe Célia, avant le rachat par Lactalis.