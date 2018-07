Autolib : que vont devenir les places de stationnement et les bornes de recharge ?

Par Martine Bréson, Marine Chailloux et Émilie Defay, France Bleu Paris et France Bleu

Autolib c'est bel et bien terminé ce mardi 31 juillet 2018. Il n'est plus possible d'utiliser les petites voitures en libre-service en Ile-de-France. Mais que vont devenir les places de parking et les bornes qui servaient à recharger ces voitures ?