Automobile : les garagistes priés de se mettre aux pièces détachées d'occasion

Les garagistes ont désormais obligation de vous proposer de réparer votre voiture avec des pièces détachées d'occasion, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Un marché des pièces de réemploi qui s'implante depuis quelques mois déjà en région parisienne.

De 30 à 70% moins cher que des pièces neuves

A Bobigny, en Seine-Saint-Denis, le travail bat son plein chez Careco, leader des pièces détachées d'occasion dans l'automobile en France. Ici, dans ce magasin qui a ouvert il y a 10 mois, 5.000 m2 où trouver des pneus, des moteurs mais aussi des rétroviseurs ou des portières. En tout, 70.000 pièces recyclées en vente pour les particuliers mais aussi les professionnels : les garagistes représentent déjà plus de 50% de la clientèle, même si tout particulièrement en Île-de-France, il a fallu convaincre plus qu'ailleurs pour le réemploi des pièces autos, reconnaît le directeur de Careco Paris, Maxime Richaud. Des pièces vérifiées et certifiées avant d'être mises en vente.

Les portières et les phares alignés au magasin Careco © Radio France - Fanny Lechevestrier

Concrètement, le client se verra proposer deux devis : l'un avec des pièces neuves, l'autre avec des pièces d'occasion. Une mesure pour favoriser le recyclage mais qui permettra aussi de faire des économies substantielles. Les pièces d'occasion coûtent entre 30 et 70% moins cher que les pièces neuves. Toutes les pièces peuvent être d'occasion : tout ce qui concerne la sécurité est exclu du dispositif, comme le système de freinage ou les amortisseurs.

Attention, si le client souhaite faire réparer son véhicule avec des pièces neuves, rien ne l'en empêche. En revanche, le garagiste qui ne proposera pas l'utilisation de pièces d'occasion risque désormais jusqu'à 15.000 euros d'amende.

La vente de moteurs d'occasion représente la plus grande part du CA de Careco © Radio France - Fanny Lechevestrier

Pour les spécialistes des casses automobiles d'un nouveau genre, la loi s'annonce prospère pour les affaires avec un chiffre d'affaires qui devrait doubler cette année. Aujourd'hui, en France, les pièces d'occasion ne représentent que 2% des pièces automobiles : certains pays comme les pays nordiques ou même l'Espagne sont bien plus en avance avec une part à plus de 20%. Plus de 95% d'une voiture est pourtant recyclable.