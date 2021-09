Automobilistes levez le pied, Limoges passe à 30 km/h en centre-ville

Toutes les rues à l'intérieur des boulevards extérieurs vont voir arriver de nouveaux panneaux dès le début du mois d'octobre. Cette large zone passe à 30 km/h. Les boulevards restent à 50 km/h comme plusieurs avenue et rues entrantes comme l'avenue Jean-Gagnant, l'avenue du Général-Leclerc ou encore la rue Armand-Dutreix.

Pour la mairie de Limoges, cette baisse doit permettre de réduire les accidents de 50%. A cette vitesse, le champ de vision est plus large, d’où une meilleure anticipation des accidents. La distance pour arrêter un véhicule est réduite de moitié par rapport à 50 km/h.

Emile-Roger Lombertie assure que ce n'est pas une mesure "anti-voiture". "Il faut que les automobilistes comprennent que déjà quand la circulation est bouchonnée, ils roulent entre 9 et 18km/h. J'invite les chauffeurs de voiture à ne pas se braquer inutilement. Il faut partager ensemble et en sécurité la route. Ces adaptions sont nécessaires pour que tout le monde s'y retrouve."

En jaune, les zones qui passent à 30 km/h. Les avenues et rues en rouges restent à 50 km/h - Mairie de Limoges

Les Limougeauds divisés sur la question

Comme à chaque changement de vitesse, les avis divergents. Certains Limougeauds trouvent que les routes sont parfois dangereuses. "On n'est pas rassuré, les automobilistes roulent vite. J'ai déjà manqué de me faire renverser", souligne Julie. "En plus, pour les riverains, cela fait du bruit. Au moins, à cette vitesse les conducteurs pourront anticiper."

Marc lui avoue qu'il veut bien essayer mais il ne voit pas "l'intérêt de faire passer toutes