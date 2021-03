Autorisation de sorties des EHPAD : la mesure ne devrait pas s'appliquer avant la semaine prochaine

Mercredi, le Conseil d'Etat jugeait disproportionnée l'interdiction de sortie imposée aux résidents d'EHPAD, puisque désormais 80% d'entre eux ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a confirmé ce vendredi : ils vont pouvoir sortir s'ils sont vaccinés. Attention, met en garde la présidente de la Fédération des associations de personnes âgées et de leurs familles, Claudette Brialix : "il est évident que dans la plupart des établissements, il ne se passera rien ce week-end ! Les modalités de retour en établissement après une sortie, test ou pas, isolement ou pas, n'ont pas été arrêtées".

Des établissements réservés à l'idée de laisser sortir leurs résidents

A cet obstacle juridique s'ajoute une certaine prudence de beaucoup de responsables d'établissement. Laurence Saudeau est médecin coordonnateur de l'EHPAD Armand Cardeux à Nohant-en-Goût, à l'Ouest de Bourges, sur les 101 résidents, la quasi-totalité, 95% ont été vaccinés. Pourtant la perspective de les laisser sortir ne l'enchante pas : "Nous n'y sommes pas favorables à l'heure actuelle, explique-t-elle. L'épidémie reste à un niveau élevé, la vaccination dans la population générale est très faible. Nous prendrions un risque vis-à-vis des variants". Dans l'immédiat, l'établissement envisage d'assouplir ses règles de visite pour permettre aux familles de se promener avec leurs proches dans le parc de la résidence.

Pour les familles, il y a urgence à assouplir les règles

Les familles, justement, s'impatientent. Agée de 93 ans, la mère d'Annick vit dans un EHPAD de l'Indre depuis un an. Mère et fille ne peuvent se rencontrer qu'en gardant une distance de 2 mètres entre elles, et à condition d'être séparées par du plexiglas. Une situation qui a un retentissement certain sur la santé de la vieille dame. Annick raconte : "Elle a connu une forte dépression, plus envie de vivre, plus envie de manger, une descente aux enfers. Elle est devenue l'ombre d'elle-même à cause de la rupture avec la famille. Un traitement a été mis en place donc ça va mieux, mais elle n'est pas la seule". A propos de la possibilité de sorties hors de l'établissement, cette fille de résidente d'EHPAD espère que la mesure sera rapidement appliquée. Il y a urgence dit-elle, si l'on ne veut pas voir se multiplier les cas de personnes qui "se laissent glisser".